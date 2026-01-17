梅嶺賞梅遊客跑錯地方賞不到梅而抱怨

老梅園日日林間今年梅花盛開如畫。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

楠西區梅嶺十七日湧入眾多的賞梅遊客，卻因多數區域的梅花並未全面綻放，讓部分遊客撲空抱怨。林姓梅農指出，目前梅嶺上盛開的梅花集中在福來老梅園和日日林間兩處的老梅園，因此賞梅的遊客需要走對地方才可望看到盛開的梅園，而觀音步道的梅花，有的已開過、有的尚未開，難免會撲空。

台南市楠西區梅嶺十七日進入最佳賞梅季，交通單位還啟動接駁車，以減少梅嶺上的塞車問題，十七日更有不少民眾趁著假日上山賞花，卻賞不到花，直抱怨著「不是說梅花全開了，怎麼梅樹上不見梅花開」，而梅嶺上部分步道花況不如預期，直呼「白跑一趟」，且因看不到盛開梅花感到失望。

梅農們指出，前梅嶺梅花開花情形不一，有的已開過、有的尚未開，還有的今年可能不會開了，主要是氣候因素，不過，日日林間的老梅園一帶，確實已大爆開，連梅園的主人都覺得美不勝收，直說今年的花況確實很美，美到自己都不相信自家的老梅園竟有如此美景可賞。而識途老馬也都知道由伍龍步道走，再進入日日林間祕境賞梅，甚至有遊客誤以為賞梅要投零錢，紛紛把零錢留在梅園中。反觀，觀音步道沿線梅花多未開花，枝條光禿，與遊客心中想像的雪白梅海有落差。

有遊客指出，看到網路分享的梅園美景，原以為整個梅嶺都已進入盛開期，實際到場卻發現只有局部區域開花，感到相當失望，也希望相關單位能即時公布花況，避免遊客撲空。梅農則表示，今年受氣候影響，低溫時間較短，梅花開花時間較往年延後，加上不同區域、不同樹齡的梅樹開花進度不一，導致花況呈現零星分布，提醒民眾上山前可先查詢最新花況資訊，調整賞花期待。