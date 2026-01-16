梅嶺賞梅 規劃連兩週休接駁車

楠西區梅嶺花季開始，交通局安排本月分的四次週休期間都有接駁車服務賞梅的遊客。（交通局提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市楠西區梅嶺梅花正在盛開綻放，市府預期各地賞梅遊客將持續增加，為紓解大量車潮湧入梅嶺山區，交通局將於本週及下週兩個週末假日規劃免費接駁車，十六日呼籲自行開車民眾可將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場（位於楠西區水庫路九號，台三線旁）再搭乘免費接駁車上山，民眾也可使用大台南公車，可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線或綠二二線，前往梅嶺。

交通局局長王銘德表示，接駁車預計於一月份的十七日、十八日、二十四日及二十五日等連續兩個週末開行，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午九時開始運行，末班車下山為下午四時，每二十至三十分鐘一班次，且依人潮機動加班，另搭乘大台南公車旅客，可在玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日每日往返有十八班次，以疏運人潮。

他強調，梅嶺風景區山上約僅有三百席停車位，假日車多易擁擠，自行開車的民眾須配合警察局交通管制引導，並多加留意警廣或沿線管制公告，欲搭乘接駁車的民眾，依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山。民眾搭乘綠二二線往返梅嶺賞梅記得使用電子票證，將享有搭乘幹支線公車每趟基本票價二十六元優惠，並於兩小時內公車互相轉乘亦可再享九元優惠。