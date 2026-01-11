梅德韋傑夫威脅綁架德國總理 柏林：不會提高安保

（德國之聲中文網）俄羅斯前總統、現任統一俄羅斯黨主席、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫近日對俄羅斯官媒塔斯社說，如果美國像在委內瑞拉那樣動武，其他國家元首、政府首腦，包括德國總理梅爾茨（又譯“默茨”），也可能遭到類似的綁架。

“綁架新納粹分子梅爾茨，或許能為這場鬧劇增添一個精彩轉折，”梅德韋傑夫說，表示這種設想並非完全不切實際。他還補充道：“甚至有理由在德國追捕他，所以這樣做並無損失，反而是好事，免得老百姓白白受苦。”

這並非梅德韋傑夫首次因為其挑釁性言論而受到輿論關注。他此前曾攻擊歐盟委員會主席馮德萊恩是“一個討厭的婦科醫生阿姨”，也時常對北約撂狠話，並一再提及“核武器”、“最後通牒”等字眼。

梅德韋傑夫是俄羅斯總統普京的親密盟友。在就任俄羅斯聯邦安全會議副主席（主席是普京）之前，梅德韋傑夫也曾擔任俄羅斯總統和俄羅斯總理。

柏林：總理的安保措施無需調整

德國政府斷然駁斥了梅德韋傑夫關於梅爾茨的言論。德國政府副發言人席勒（Sebastian Hille）說：“我們以最強烈的措辭譴責這種威脅。”

同時席勒也表示，德國政府認為沒有必要因為這種言論而加強對德國總理的安保措施。他強調，現有的安保措施已被證明行之有效，能夠為總理相應的保護。

這位德國政府副發言人說，“梅爾茨總理目前正接受妥善的保護”，德國聯邦刑事警察局（BKA）的安保團隊“堪稱世界一流”。

德國總理是德國安保最嚴密的人

《明鏡周刊》網絡版1月7日的文章指出，克裡姆林宮認真考慮綁架德國總理的可能性極低。而且，據政府消息人士稱，德國當局做好了應對威脅升級以及各種可能情況的准備。

報導指出，德國聯邦刑事警察局的安全小組對高級政治人物進行人身保護。該小組目前約有650名警官，預計到2026年底將增至700人。“其中，德國總理被列為面臨最高威脅等級（一級），因此其安保措施也格外嚴密，梅爾茨全天候都有專業保鏢護衛。”

報導也提到，德國總理出現在任何地方之前，都會有先遣隊進行勘察，其住宅也經過特別“加固”。

並非萬無一失

盡管如此，誰也無法保證百分之百的安全。《明鏡》的報導也提到，上一任德國總理肖爾茨在2023年就曾經歷了緊張時刻。當時，一名男子駕駛著私家車，加入了總理車隊，從而悄無聲息地進入了法蘭克福機場的停機坪。正當肖爾茨准備登上政府專機時，這名男子走上前去，擁抱了這位當時的總理。

這雖然讓肖爾茨意外，但泰然處之。他表示，當時並沒有覺得情況很嚴重。但安全部門消息人士稱，這一失誤不僅令人尷尬，而且十分危險。幸運的是，這名男子並未構成威脅。

德聞 (德新社，明鏡等)