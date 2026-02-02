梅德韋傑夫盛讚川普「和平總統」 質疑美核潛艦威脅

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）讚揚美國總統川普（Donald Trump）是1位尋求和平的領導人，但他同時表示，莫斯科方面並未發現川普聲稱已布署至俄羅斯沿岸的美國核子潛艦。

據《路透社》報導，川普曾表示，他希望自己以「和平總統」的名號載入史冊。他多次聲稱，結束烏克蘭戰爭的和平協議已接近達成，而新一輪美國—俄羅斯—烏克蘭3方會談將於本週在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）舉行。

當被問及川普對俄羅斯而言是正面還是負面人物，以及關於未經證實的揣測，即川普是否某種程度上是俄羅斯代理人時，梅德韋傑夫表示，美國人民選擇了川普，而莫斯科尊重這一決定。他還稱讚川普在對抗美國建制派時展現的勇氣，並表示這位美國總統有時「魯莽」的風格實際上是「有效的」。

他在莫斯科郊外的住所接受《路透社》、《塔斯社》與俄羅斯戰爭部落客「WarGonzo」的訪問，該訪問獲准於1日發表。他表示：「他是1個情緒化的人，但另一方面，人們常說他製造混亂，這並不完全正確。」曾於2008年至2012年擔任俄羅斯總統的梅德韋傑夫稱：「顯然，在這一切背後，有著一條完全自覺且稱職的路線。」

外國外交官表示，儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）仍是俄羅斯政策的最終決策者，但梅德韋傑夫這位強硬派人物，近來多次在社群媒體上嘲諷川普，他的言論在一定程度上反映了俄羅斯菁英內部強硬派的思維。

梅德韋傑夫也指出：「川普希望在歷史上被記住為1位締造和平的人，而他確實在努力這麼做。他真的在努力。因此，與美國人的接觸變得更加富有成效。」

至於川普曾經提到的潛艦威脅，梅德韋傑夫表示：「我們至今仍未找到它們。」去年8月，川普表示，他已下令2艘美國核子潛艦移動至更靠近俄羅斯的海域，以回應梅德韋傑夫在川普似乎發出最後通牒後所發表的「高度挑釁」言論，該言論提及戰爭風險。

自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，梅德韋傑夫多次猛烈抨擊基輔（Kyiv）與西方國家，並警告戰爭升級可能導致核「末日」。梅德韋傑夫表示，俄羅斯將「很快」在烏克蘭戰爭中取得軍事勝利，但關鍵在於防止進一步衝突。他說：「我希望這能盡快發生。但同樣重要的是思考接下來會發生什麼。畢竟，勝利的目標是防止新的衝突。這是完全顯而易見的。」

根據開源戰爭地圖，目前俄羅斯控制烏克蘭約1/5的領土，但迄今仍無法完全奪取東部頓巴斯（Donbas）地區。烏克蘭軍隊仍掌握該地區約10%，即約5,000平方公里。

