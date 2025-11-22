梅根再犯皇家規範！房內僅3人卻要「報完整頭銜」
國際中心／尤乃妍報導
英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）登美版《Harper's BAZAAR》封面，並接受專訪。美國作家凱特琳格林尼吉（Kaitlyn Greenidge）提到在採訪時，管家竟在僅有三人的房間內高喊梅根完整頭銜，場面尷尬再次掀起討論。
梅根登上登美國版《Harper's BAZAAR》封面。（圖／擷取自Instagram@harpersbazaarus)
撰寫《Harper's BAZAAR》封面故事的美國作家凱特琳格林尼吉（Kaitlyn Greenidge）描述，當她到紐約上東城豪宅採訪梅根時，一踏進房間，就聽到管家高喊：「梅根，薩賽克斯公爵夫人！」（Meghan, Duchess of Sussex）格林尼吉寫道，整個房子裡只有她、梅根、與管家3人，卻仍要「宣告出場」，就像皇家場合一樣莊嚴隆重，場面十分尷尬。
哈利王子與梅根結婚後，就風波不斷。（圖／擷取自Instagram@sussexroyal)
梅根此舉曝光後，根據《每日郵報》報導，王室禮儀專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）直言，梅根受訪時要求被宣布頭銜「完全違反皇家禮儀規範」，依照規範，被宣告的是「永遠是訪客」，而非王室成員本人。這已經不是第一次梅根因為觸犯皇室規範而被討論，費茲威廉斯表示，這一舉動完全可以放在《南方四賤客》嘲諷，並指這種行為「充分說明她有多在意自己的頭銜」。
原文出處：梅根受訪時要求管家「高喊完整頭銜」！作家曝「房間僅3人」超尬
