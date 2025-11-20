梅根大素顏登封面！曝「哈利王子很愛我」 時機太巧？較勁凱特意味濃

凱特王妃出席慈善晚宴（右圖），沒過多久梅根（左）的雜誌封面就被登出。（翻攝princeandprincessofwales IG、harpersbazaarus IG）

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）於美國時間19日登上美國版《Harper’s BAZAAR》最新一期雜誌封面，在訪談中談到婚姻、家庭和自我成長，更難得以素顏出鏡，展現真實自我。不過，封面照曝光的時機點，就在凱特王妃（Kate Middleton）抗癌2年首次重返紅毯之後不久，再度引發「撞期」話題。

踏入英國王室有苦衷？ 大談婚姻與界限

梅根首度登上《Harper’s BAZAAR》封面，標題寫著「梅根，薩塞克斯公爵夫人，遇見她的時刻」（Meghan, Duchess of Sussex, Meets Her Moment），可見她大素顏，穿黑色深V西裝、腰繫領帶，又換上紅色斗篷上衣，熟練對著鏡頭擺姿勢，展現不同姿態。

廣告 廣告

梅根首度登上時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》封面。（翻攝harpersbazaarus IG）

梅根接受自2020年卸下王室高級成員身份後，5年來最深度的一次專訪。訪談中，她談到與哈利王子的婚姻，形容兩人的愛情「前所未有地大膽而完整」，並直言：「世界上沒有人像他這樣愛我，那麼勇敢、那麼毫無保留。」她感謝丈夫替她過濾負面媒體，讓她在風暴中仍能保持喜悅。

談及7年前踏入王室的經歷，梅根坦言，那段日子「可以用任何形容詞來形容」，卻也因此學會設立界限，「你會找到不同的方式保護自己，不管那是自我保存，還是單純地長大」。至於外界的批評，她以揉麵團作為比喻：「追求完美其實沒什麼樂趣，就像過度揉麵團，麵團就不會發酵了。」認為重要的是接受不完美，並學會不再重蹈覆轍。

又跟凱特撞期？ 網酸：老招玩不膩

她與哈利育有一雙子女——6歲的兒子亞契（Archie）和4歲女兒莉莉貝（Lilibet），透露自己靠書籍與App研究育兒方法，教導孩子勇敢的價值，甚至成了朋友圈中的育兒顧問。談到事業，她表示正用自己的節奏重返好萊塢，期待自己的Netflix生活風格節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan）繼續推出。

梅根的超級閨蜜、美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）也在訪談中現身，分享兩人在2010年超級盃派對一見如故，以「乾燥幽默」及對Mimosa雞尾酒的喜愛，一路延續友情。

Netflix發布《愛你的梅根》耶誕節特別篇預告片，可見哈利梅根親吻放閃。（翻攝畫面）

威廉王子和凱特王妃19日出席Royal Variety Performance慈善晚宴，是凱特抗癌2年後首度回歸紅毯。（翻攝princeandprincessofwales IG）

不過，這套專訪仍因發布時機引發熱議。就在同一天稍早，Netflix率先公布《愛你的梅根》耶誕節特別篇預告，梅根與哈利在鏡頭前親吻，在社群引起討論。幾分鐘後，威廉王子（Prince William）和凱特於倫敦出席Royal Variety Performance慈善晚宴，這是凱特抗癌近兩年後首度重返紅毯，成為英國媒體的焦點。

而就在凱特與威廉登上紅毯後不久，《Harper’s BAZAAR》又釋出梅根的封面照與專訪。由於過去幾年，梅根多次在凱特王妃的重要公開行程後釋出個人消息，讓外界形成「刻意撞期」「搶鋒頭」的既視感，這回時間點再度重疊，也讓英媒與網友忍不住狂酸：「太巧了吧」「老招數到底要用幾次」「玩不膩？」

更多鏡週刊報導

凱特王妃隔2年重返紅毯美翻！擁抱癌友Jessie J 巧遇柏靈頓小熊笑喊「3子女要哭哭了」

哈利王子、梅根跑趴出事了？ 慘遭金卡戴珊「消影」刪合照有詭

哈利王子、梅根國殤日「奔貝佐斯50億豪宅跑趴」！ 與英王室哀悼成強烈對比