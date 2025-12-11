梅根寄信81歲截肢父親！ 怒控英媒「守在病床前」阻饒父女聯繫

梅根（右）已寄信給在菲律賓接受截肢手術的父親湯瑪斯（左圖）。（翻攝jessicasibley IG、X@Mikeedakid1）

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）與生父湯瑪斯馬可（Thomas Markle）關係長年不和睦。近日，湯瑪斯因左腿嚴重感染，在菲律賓接受截肢手術，他向英國《每日郵報》（Daily Mail）表示希望獲得女兒聯繫、在離世前能與女兒和解。如今，梅根成功寄出一封信給父親，她的發言人指控，《每日郵報》記者長期在她父病床旁進行報導，嚴重違反新聞倫理，導致她難以與父親私下聯繫。

英媒記者為何待在梅根爸爸病床前？

《每日郵報》早前報導，81歲的湯瑪斯近日在菲律賓宿霧的一間教學醫院接受左腿膝下截肢手術。他受訪表示，希望梅根能在他死前再見他一面，也希望能見到女婿哈利王子及兩名孫子女，6歲的亞契（Archie）和4歲的莉莉貝（Lilibet）。

根據《路透社》報導，梅根的發言人表示，她已多次嘗試私下聯絡父親，但因《每日郵報》的一名記者一直待在病房內做報導，導致他們父女無法聯繫。發言人說：「《每日郵報》記者一直待在她父親的病床旁，且持續對外報導每一次互動，明顯超越了倫理界線，公爵夫人過去幾天很難聯繫父親。」發言人補充，在可信任人士協助之下，梅根的信件已安全送到父親手中。

對於梅根說法，《每日郵報》母公司DMG Media反擊，強烈否認她的指控。集團發言人表示，涉事記者卡羅琳葛拉漢（Caroline Graham）從2018年開始就是湯瑪斯的好友，湯瑪斯生病後，甚至是他本人請求葛拉漢飛到菲律賓照顧他。發言人強調：「她每天都在醫院陪伴、照顧馬可先生。我們也在他同意後，立即向梅根的發言人分享他的所在地。」

DMG Media指出，「每一次互動都被報導」的說法完全不實，「指控記者違反倫理界線，明顯錯誤，我們強烈否認。」

哈利與梅根結婚時，梅根的父親沒有參加。（翻攝The Royal Family臉書）

哈利王子與英國小報的法律戰將走向何處？

事實上，梅根與父親的決裂可追溯至2018、哈利與梅根大婚前夕。當時湯瑪斯因與小報狗仔合作拍攝「在網咖看女兒婚禮資訊」的擺拍照片，引發爭議，隨後又因心臟病無法出席婚禮，自此以後父女兩幾乎斷聯。

哈利與梅根2020年脫離英國王室後，現與兩名子女住於美國加州。而湯瑪斯今年已從墨西哥搬至菲律賓生活。

「梅根寄信父親一事」也發生在哈利夫婦與英國小報展開法律攻防的前夕。哈利將於數週後，正式啟動對《每日郵報》出版集團的隱私侵害訴訟。自2019年起，哈利與梅根多次對英國媒體提起訴訟，指控媒體多年來長期侵擾他與家人的私生活。他目前與艾爾頓強（Elton John）等6名原告共同控告《每日郵報》出版商，指對方在過去30年間涉以不法手段蒐集資訊，案件預計於明年初開庭。

