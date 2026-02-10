梅根拋哈利王子獨自跑趴！ 「30萬元禮服」加身制霸全場

梅根出席慈善晚宴，穿一身Harbison Studio訂製禮服，成為全場焦點。（翻攝sayidaty IG）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，定居加州洛杉磯。近日梅根獨自出席慈善活動，身穿一襲總價近新台幣30萬元的禮服亮相，散發濃厚「老式好萊塢」經典氣場，成為全場焦點。

為何獨自現身慈善晚宴？ 梅根再度「單飛」亮相引關注？

梅根近日現身洛杉磯派拉蒙工作室（Paramount Studios）舉辦的2026年「十五百分比承諾」（Fifteen Percent Pledge）募款晚宴，該慈善晚宴致力推動大型零售商將15%的貨架空間，分配給黑人品牌，今年特別向天后碧昂絲（Beyoncé）的母親蒂娜諾爾斯（Tina Knowles）致敬。

Meghan Markle身穿Harbison Studio訂製無肩帶禮服，搭配超長黑色披肩，氣勢全開。（翻攝meghan IG）

梅根的禮服充滿老好萊塢氛圍。（翻攝harbison.studio IG）

梅根當天單獨出席，穿上一襲Harbison Studio訂製無肩帶長禮服走上薄荷綠地毯，禮服以牡蠣白為主，領口飾有黑色滾邊，再搭上外搭一件黑色超長天鵝絨與絲質披肩，從手臂垂墜至地面，腳踩Stuart Weitzman黑色高跟涼鞋，充滿戲劇效果。

30萬元穿搭看點在哪？ 「老好萊塢風格」如何驚豔全場？

外媒報導，梅根穿的禮服官方售價為4,195美元（約新台幣13.2萬元），披肩售價則是4,495美元（約新台幣14.2萬元），總價達8,690美元（約新幣27.5萬元）。她把頭髮盤成一個髻，妝容則是煙燻眼妝搭配粉裸唇色，整體造型完美呼應「黑領帶、黑人設計師」的活動主題。

梅根（左）與商業女強人艾瑪葛雷德（右）合影。（翻攝emmagrede IG）

梅根（前排右起順時針）與ESPN體育主播瑪莉卡安德魯斯（Malika Andrews）、時尚名人桑德拉凡克爾（Sandra Vainqueur）、「十五百分比承諾」組織高層潔姬阿薩莫亞（Jackie Asamoah）合照。（翻攝malika_andrews IG）

梅根受訪時簡短表示：「這不僅是商業機會，更是關於平等、社區力量與支持彼此。」她在活動上與商業女強人艾瑪葛雷德（Emma Grede）、造型師勞羅奇（Law Roach）、女星海莉貝莉（Halle Bailey）及凱莉羅蘭（Kelly Rowland）等名人互動，再度展現她對黑人企業與公益的支持。

