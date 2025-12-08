梅根父親左腿截肢！等不到女兒電話 病榻前喊話「死前想再見她一面」
英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）與生父湯瑪斯馬可（Thomas Markle）關係長年不和睦。近日，湯瑪斯因左腿嚴重感染，在菲律賓接受截肢手術，英媒報導稱該手術「攸關生死」。他在病榻前表示，希望在離世前能與女兒和解，「我不想帶著決裂離開這個世界」。同時否認「梅根有與他聯繫」的說法。
梅根有關心父親的手術嗎？ 醫院：沒接到她來電
根據英國《每日郵報》報導，81歲的湯瑪斯近日在菲律賓宿霧的一間教學醫院接受左腿膝下截肢手術。他受訪表示，希望梅根能在他死前再見我一面，也希望能見到女婿哈利王子及兩名孫子女，6歲的亞契（Archie）和4歲的莉莉貝（Lilibet）。
湯瑪斯的主治醫師表示，他的大腿出現大面積血栓，阻斷了左腳的血液循環，導致組織壞死並引發嚴重感染。一名外科醫師指出：「如果感染擴散至心臟，後果可能致命。」醫療團隊在他同意下向媒體證實，手術是別無選擇的決定，他目前情況穩定，但仍未完全脫離險境。
早前有美國媒體報導稱，梅根已經聯繫動手術的父親，但湯瑪斯對此表示困惑。他說，自己與女兒決裂多年，始終沒有更換電話號碼，就是希望女兒若願意，隨時可以打電話他，但上週並沒有收到任何訊息。
在湯瑪斯同意下，《每日郵報》向醫院管理部門、櫃台、重症病房及醫護人員求證，各單位都表示，沒有接過來自梅根本人或其代表的電話。一名醫護人員說：「他是我們的貴賓病患，我們都知道他是誰。如果公爵夫人打電話來，我們一定會知道。」
隨後，哈利與梅根的發言人表示，梅根在上週五寄出一封電子郵件，但據報導，那個是湯瑪斯至少5年沒使用的舊信箱，家人也表示他平時根本不用email。
父女決裂從何時開始？ 多年恩怨難解
事實上，梅根與父親的決裂可追溯至2018、哈利與梅根大婚前夕。當時湯瑪斯因與小報合作拍攝「在網咖看女兒婚禮資訊」的擺拍照片，引發爭議，隨後又因心臟病無法出席婚禮。大婚當天，是哈利的父親、還是王儲的查爾斯三世（King Charles III）牽著梅根步入禮堂。湯瑪斯曾表示，查爾斯此舉「非常友善」。
自此以後，梅根與父親幾乎斷聯。期間湯瑪斯多次住院、曾因中風學習重新說話，他說自己從未停止盼望和解：「我不想在和女兒決裂的情況下離開這個世界，也希望能見到孫子女與她的丈夫。」
目前他仍在加護病房觀察，手術後一度出現心律不整。雖然他以黑色幽默自嘲截肢，但坦言夜裡常感到焦慮：「未來可能得依靠輪椅，我還在努力面對。」接下來幾週，他將接受復健重新學習行走。他也感謝全球尤其英國民眾的祝福，表示醫療團隊救了他一命。
