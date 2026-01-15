梅根相隔4年要回英國了？ 賣580元書籤標榜「全英國製造」有玄機

梅根近來經營自己的生活風格品牌，推出多項產品。（翻攝Netflix）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根馬可（Meghan Markle）脫離英國王室6年，在美國加州生活。梅根的品牌近來推出限量版書籤，上架後迅速賣光，該書籤標榜「英國手工製作」，被猜測可能把事業版圖拓展到英國，更與近來盛傳她睽違4年將重返英國的說法不謀而合。

英國手工製作只是巧合？ 限量書籤為何選在這時推出？

梅根自創的生活風格品牌「As Ever」近來推出一款限量版皮革書籤，售價18美元（約新台幣580元）。這款書籤用黑色皮革製成，上面飾有梅根親筆書寫的金色字樣。

廣告 廣告

梅根推出限量版皮革書籤，售價18美元（約新台幣580元）。（翻攝aseverofficial IG）

根據介紹，書籤是梅根品牌與英國小型工坊「Sbri」合作打造，那是一間由女性創辦、經營的手工皮件工作室，皮革也是天然環保材質。強調接單製作，消費者可選擇設計樣式，且設計全數由工作室手繪，每一件作品都獨一無二。

哈利維安申請快過關？ 梅根7月回英國成關鍵？

根據《每日郵報》報導，在書籤上架前一天，梅根就透過品牌IG宣傳，上架後立即銷售一空。這也是品牌在新的一年推出的第一項新品。外傳梅根將在今年推出食譜書，延續Netflix節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan）風格，也將持續推出果醬、酒款、香氛蠟燭等產品。

哈利王子和梅根生活在美國的日子將近6年。（翻攝meghan IG）

近來英媒密集報導，稱英國政府正在審核哈利在英國的官方維安申請，傳聞已接近通過「只差形式階段」。若維安申請過關，梅根將在今年7月，與哈利一同回英國，出席「永不屈服運動會」（Invictus Games）。這將是梅根自2022年9月出席伊莉莎白二世女王葬禮後，4年來首次踏足英國土地。

更多鏡週刊報導

凱特王妃野生現蹤！低調吃平價餐廳 店家讚：私下超親切

凱特王妃見梅根「能閃就閃」！ 原因竟是「要保護哈利」

查爾斯三世徵才！年薪曝光竟「低於行情30萬」 王室：這份工能讓人終生難忘