梅根睽違8年重返好萊塢拍戲！奧斯卡影后助陣 哈利王子力挺：讓她做快樂的事

哈利與梅根在美國生活將近6年。（翻攝sussex.com）

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室將近6年，與一雙子女住在美國加州生活。近日有消息傳出，梅根睽違8年重返好萊塢拍戲，與奧斯卡影后同台飆戲，哈利對此表示支持，讓妻子做她快樂的事。

根據《太陽報》報導，梅根將在亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）製作的新喜劇電影《Close Personal Friends》中演出「她自己」，日前已現身洛杉磯片場。據悉，她將與奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）、《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）、男星傑克奎德（Jack Quaid）同台演出，卡司陣容堅強。

該片劇情圍繞兩對情侶，其中一對是名人、另一對則過著普通生活，呈現名利與真實友情間的微妙拉扯。消息人士透露：「這對梅根來說是重要時刻，代表她重拾最熱愛的事。她收到許多邀約，但這個劇本讓她覺得最對味。」據悉，哈利全力支持妻子復出演藝圈，鼓勵她「做讓自己開心的事」。

梅根將與布麗拉森（左圖）、莉莉柯林斯（右圖）同台飆戲。（翻攝brielarson IG、lilyjcollins IG）

梅根坦言：有時真的很想念演戲

事實上，梅根最廣為人知的作品是美劇《金裝律師》（Suits），在戲中飾演聰明幹練的律師助理瑞秋（Rachel Zane）。不過2016年底，她與哈利戀情曝光後逐漸淡出演藝圈，2017年編劇安排讓瑞秋離開紐約，梅根也正式告別《金裝律師》。當時梅根的經紀人坦言，那段時間幾乎沒有大型電影邀約，「她最害怕的事成真了，演藝事業被按下暫停鍵」。

離開好萊塢後，梅根「進了又退」英國王室，她曾在Podcast節目中坦言，「有時候真的很想念演戲」。她曾在2015年部落格文章中回憶，當年拿到《金裝律師》角色時開心得笑到臉都痛，形容那是改變她人生的一天，足見她對表演的熱愛。

英國《每日郵報》分析指出，梅根近年創立生活品牌「As Ever」、與Netflix合作拍攝生活風格節目《愛你的梅根》（With Love,），又跨足時尚與演講領域，卻仍在尋找自我定位，這次重返大銀幕，也許正是她試圖重新找到「屬於自己的舞台」。

梅根早前與Netflix合作拍攝生活風格節目《愛你的梅根》，卻仍在尋找自我定位。（翻攝Netflix）

哈利同步出擊：撰文懷念英倫精神

巧的是，就在梅根投入拍攝之際，哈利王子也以一篇〈羈絆、玩笑與勇氣：身為英國人的意義〉（The Bond, The Banter, The Bravery）文章登上英媒版面，談及自己對英國的深厚情感。

他在文中寫道：「雖然我現居美國，但英國永遠是我曾驕傲服務的國家。」更提到軍中玩笑、俱樂部和酒吧的友情，是讓他引以為傲的「英式精神」。他呼籲民眾在追悼陣亡士兵的同時，也要關心那些仍背負戰爭創傷的退伍軍人。

