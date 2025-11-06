梅根馬克爾相隔七年回歸當演員 合作「驚奇隊長」布麗拉森

梅根馬克爾（Meghan Markle）嫁給哈利王子（Prince Harry）後，便離開演員工作，近日傳出她將回歸，客串演出電影。

據《綜藝報》報導，梅根馬克爾將於喜劇電影《Close Personal Friends》客串演出，該片目前正在洛杉磯附近拍攝，主演包括莉莉柯林斯（Lily Collins）、傑克奎德（Jack Quaid）、布麗拉森（Brie Larson）、亨利高汀（Henry Golding）等。劇情講述一對情侶在前往聖塔芭芭拉旅行時，結識了一對名人夫妻，隨著兩對情侶逐漸成為朋友，彼此的界線開始模糊、尷尬。

廣告 廣告

《Close Personal Friends》由莉莉柯林斯（左上）、傑克奎德（右上）、布麗拉森（左下）、亨利高汀主演。（圖／Getty）

過去梅根馬克爾演過電影《老闆不是人》、《記得我》，最知名的作品莫過於影集《金裝律師》，參演長達七季，直到2018年與哈利王子結婚才辭演，當時她表示：「我已經完成了那一階段，對自己在那裡所做的工作感到非常自豪，現在是時候和哈利一起以團隊的方式合作了。」因此她已超過七年未再從事表演工作。

但梅根馬克爾沒有完全離開影視圈，她與哈利共同成立的製作公司Archewell Productions於今年八月續簽與Netflix的優先合作協議，她更擔任紀錄片《Polo》與《Live to Lead》的執行製作人，並推出了她自己的生活風格節目《With Love, Meghan》。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導