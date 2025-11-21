梅根一出場…管家竟宣讀「公爵夫人頭銜」！作家看傻眼 專家批：她比誰都在意王室身分
英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）近日登上美國版《Harper's BAZAAR》封面，並接受專訪。其中，她的「出場方式」令撰稿作家印象深刻，當她受訪時，管家竟高喊她的完整頭銜「梅根，薩賽克斯公爵夫人」（Meghan, Duchess of Sussex），即便房裡只有作家、梅根和管家3人，場面尷尬，再度掀發話題。
王室禮儀專家點破：這算哪門子皇家規範？
撰寫《Harper's BAZAAR》封面故事的美國作家凱特琳格林尼吉（Kaitlyn Greenidge）描述，當她到紐約上東城一棟豪宅採訪梅根時，一踏進房間，就聽到管家高喊：「梅根，薩賽克斯公爵夫人！」格林尼吉寫道，整個房子裡只有她、梅根、與管家3人，卻仍要「宣告出場」，就像皇家場合一樣莊嚴隆重，讓她一時不知如何反應。
梅根的舉動被王室專家打臉，根據《每日郵報》報導，王室禮儀專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）直言，梅根受訪時要求被宣布頭銜「完全違反皇家禮儀規範」，依照規範，被宣告的是「永遠是訪客」，而非王室成員本人。他痛批：「這幕完全可以放進《南方四賤客》嘲諷」，並指這種行為「充分說明她有多在意自己的頭銜」。
值得注意的是，雖然出場隆重，但梅根當天打扮意外樸素。格林尼吉形容，她穿著黑色緊身褲、寬鬆的西北大學T恤，素顏、頭髮後綁，看起來「就像一個大學生」。
格林尼吉也分享另一段有趣插曲，她們先前在比佛利山飯店見面時，服務生端上一杯「沒人點過的卡布奇諾」，奶泡上竟印著梅根本人的照片。梅根看到後笑說：「喔，我認得，這是我們去南非時的照片。」並拿起手機拍下來。
哈利「孩子般的玩心」如何影響他們的生活？
在《Harper’s Bazaar》封面專訪中，梅根談到與哈利的家庭生活，表示哈利很愛她，也會替她擋下媒體壓力。她把手放在胸口說：「世界上沒有人比他更愛我，他會永遠支持我。」也形容丈夫帶有「孩子般的好奇與玩心」，這份特質也延伸到他們的工作夥伴關係：「我們想一起玩、一起創作、一起探索。」
梅根也提到6歲的兒子亞契（Archie）和4歲的女兒莉莉貝（Lilibet）。表示希望孩子能從她創業過程中看到「勇氣」的真諦，從「果醬還只是爐上沸騰的小鍋」開始，她希望孩子看到媽媽如何把事情一步步做大。更分享日常畫面，自己辦公室就在廚房旁，莉莉貝偶爾會在她開會時跑來坐在她腿上，「不論是在討論損益報表，或創意內容，她都會抱著我」。
