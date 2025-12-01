梅根1分鐘內「換穿258萬元華服」！ 甜吻哈利王子反擊「偷穿」質疑

梅根在《愛你的梅根：歡度佳節》預告片中穿上Galvan祖母綠禮服，準備燭光晚餐，相當有儀式感。（翻攝Netflix）

哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle）與Netflix合作推出個人生活風格節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），將推出耶誕節特輯。在1分多鐘的預告片中，梅根換上多套華服，英媒估算總價高達6萬2,279英鎊（約新台幣258萬元），無疑是預告片中最大的亮點。

1分鐘換多套華服？ 預告片根本時尚大秀

在《愛你的梅根：歡度佳節》預告片中，梅根展示自己的居家節慶哲學，一半是溫暖舒適的日常，一半則是明星生活。她與好友們製作耶誕花圈，替耶誕樹掛上裝飾、製作各種耶誕節菜餚。她在家裡開香檳，與丈夫哈利親吻，還可見日本網球名將大坂直美（Naomi Osaka）入鏡，充滿節日氛圍。

梅根身穿價值250英鎊（約新台幣1萬385元）的Dôen圓點中長裙，搭配530英鎊（約新台幣1萬4,539元）的Co喀什米爾毛衣，製作耶誕節花圈。（翻攝Netflix）

大坂直美也現身與梅根過耶誕節。（翻攝Netflix）

梅根親吻哈利王子曬恩愛。（翻攝Netflix）

根據《每日郵報》報導，梅根在預告片中換穿多套華服，一開始穿上價值4,105 英鎊（約新台幣17萬553元）的Max Mara大衣，又穿上650英鎊（約新台幣2.7萬元）的Gabriela Hearst針織背心，以及890英鎊（約新台幣3.7萬元）的Givenchy白襯衫。

其中，最吸睛的莫過於她穿Galvan祖母綠絲質禮服登場，準備燭光晚餐。搭配她近年經常配戴價值3萬7,440元英鎊（約新台幣155萬元）的首飾組合，展現自身時尚行頭。

梅根裝飾耶誕樹，穿Givenchy白色襯衫，搭配223英鎊（新台幣9,263元）的Simkhai紅色鉛筆裙，配戴105英鎊(新台幣4,361元)的Birks耳環。（翻攝Netflix）

梅根穿Gabriela Hearst針織背心。（翻攝Netflix）

重複穿禮服卻被質疑？ 團隊如何回應外界揣測？

這套Galvan禮服近來在網路上引發討論，眼尖粉絲發現她為《Variety》雜誌拍攝時，也穿過同一套禮服，一度被懷疑「是否從拍攝現場帶走衣服」。此外，梅根上月被拍到穿著曾在2022年為《The Cut》雜誌拍攝時穿的Chanel黑白洋裝，也引發類似的質疑。

梅根穿上Galvan祖母綠禮服，準備燭光晚餐。（翻攝Netflix）

對此，梅根團隊否認所有指控，表示任何「未經同意取走服裝」的猜測，不只完全錯誤且具誹謗性。團隊強調，所有物品都在造型團隊完全知情、符合合約規範的情況下取用。而時尚界人士也補充，名人拍攝後保留部分造型並不罕見，甚至可以避免服裝被不當轉售或拍賣。

