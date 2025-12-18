梅格萊恩悼念《當哈利碰上莎莉》導演 羅伯雷納兒女首發聲「難以想像的痛苦」

78歲美國導演羅伯雷納（Rob Reiner）與68歲妻子蜜雪兒辛格（Michele Singer）遭32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）殺害，震驚各界。羅伯雷納生前執導、參演多部作品，曾和他合作過的人士紛紛發聲悼念，《當哈利碰上莎莉》女主角梅格萊恩（Meg Ryan）也感慨直呼：「我們會多麼想念這個人啊！」

梅格萊恩曾主演羅伯雷納執導的《當哈利碰上莎莉》，是許多影迷心目中的愛情喜劇經典，她發文表示：「謝謝你們，羅伯和蜜雪兒，謝謝你們對真愛、童話和笑聲的堅定信念。謝謝你們相信人性中最好的一面，以及對我們國家深切的愛。」

接著，梅格萊恩對這場震驚世人的謀殺案提出了另一個視角，「我必須相信，他們的故事不會以這場難以承受的悲劇作結，或許能帶來一些善意，喚起某種意識。我不知道，但我猜想他們會希望這是充滿希望與人道精神的，希望能讓我們彼此更理解，並帶來某種程度的平靜。」

羅伯雷納（左一）、蜜雪兒辛格（左二）九月才帶著女兒羅米（左三）、尼克（右三）、傑克（右一）出席電影首映。（圖／Getty）

此外，尼克雷納17日首度出庭，並放棄了對兩項一級謀殺指控答辯的權利。羅伯雷納的兒女傑克和羅米也在當天首度發聲表示：「言語根本無法形容我們無時無刻都在承受難以想像的痛苦，我們的父母羅伯與蜜雪兒遭逢如此恐怖且毀滅性的離世，是任何人都不該經歷的事。他們不只是我們的父母，也是我們最好的朋友。」

他們感謝來自各界湧入的哀悼、善意與支持，「我們現在請求外界給予尊重與隱私，希望在揣測時能多一份同理與人性，並讓大家記住我們的父母，是為了他們所走過的非凡人生，以及他們付出的愛。」不過聲明當中並未提到他們的兄弟尼克雷納。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導