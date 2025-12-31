梅毒今年感染數破9000例 醫師分析4原因：這是年輕人的大問題

台灣2025年累計確診梅毒人數已突破9,000例，其中15至24歲病例數有明顯上升趨勢。（示意圖，取自pexels）

疾管署昨（30）日對外提醒，今（2025）年累計到11月，確診梅毒人數已突破9,000例，其中15至24歲病例數有明顯上升趨勢。胸腔暨重症專科醫師今（4）日po文，分析列出4個被研究支持的原因，他也強調「這個是年輕人的大問題」。

為什麼台灣梅毒確診案例持續上升？黃軒今於臉書po文，提到梅毒疫情在全球多地都呈現上升趨勢，普遍且被研究支持的有4個原因，第一是「年輕族群性行為」模式改變，年輕族群的性行為比過去更開放、性伴侶更多元，增加了暴露機會；第二是症狀輕微且「易被忽略」，因為梅毒初期可能只有不可見或輕微症狀，如無痛性潰瘍、皮疹等，不少感染者不自覺就繼續性行為或不及早就醫，讓傳播持續擴散。

廣告 廣告

黃軒提到第三是「檢測與通報增加」可能導致病例看似上升，有些研究指出，增加檢測與篩查會提高通報數；第四是「疫情後社交活動」恢復活躍COVID-19疫情之後，正常社交與醫療服務恢復，人們的社交與性活動增加，也可能使性病傳播機會回溫甚至上升。

最後黃軒強調，今年梅毒病例累計上升，並非單一原因造成，而是行為、社會與檢測多重因素交互作用的結果，尤其是年輕族群的性行為模式、多數感染無症狀，以及篩檢通報增加等因素，都讓疫情顯得「持續上升」。面對這樣的趨勢，加強性健康教育與早期檢測、就醫、治療，以及推廣安全性行為，是控制疫情的重要策略。

更多鏡週刊報導

中共軍演持續擾台 呂捷拿胖虎、哆啦A夢敘事被網讚爆

杜紫宸曾稱台半導體2025消失 她酸國民黨：地獄級反指標

「無感」才是政績！ 數發部長揭「黑白2策略」成功堵詐普發1萬