梅毒升溫「今年增9千例」！「這族群」暴增最明顯 疾管署示警

最新性傳染病監測結果顯示，國內愛滋病毒感染與淋病通報數皆呈現下滑趨勢，但梅毒疫情仍持續攀升，今年累計確診已達9,072例，較去年同期增加約2%。其中，15至24歲族群的病例成長幅度最為明顯，增幅達9%，顯示梅毒風險正逐步向年輕族群擴散。對此，疾管署宣布明年將擴大推動性傳染病匿名諮詢服務，並針對學生及24歲以下年輕族群提供免費梅毒快速篩檢，以強化防治與早期發現成效。





梅毒升溫「今年全台增9千例」！「這族群」暴增最明顯 疾管署急喊話

最新性傳染病監測結果顯示，國內愛滋病毒感染與淋病通報數皆呈現下滑趨勢，但梅毒疫情仍持續攀升，其中15至24歲族群增幅尤為突出，今年1至11月累計新增1722例，較去年同期1587例增加約9%。（圖／民視資料照）

據疾病管制署統計，截至今年11月30日止，全國新增愛滋病毒感染者810人、淋病5873人，分別較去年同期的918人與7077人減少約12%與17%；相較之下，梅毒新增病例達9072例，較去年同期的8894例小幅上升約2%。其中15至24歲族群增幅尤為突出，今年1至11月累計新增1722例，較去年同期1587例增加約9%。疾管署指出，許多感染者在發生不安全性行為後，因症狀不明顯甚至無症狀，往往延誤就醫時機；有部分民眾是在確診某一項性傳染病後，進一步檢驗才發現同時合併感染梅毒或愛滋病毒。

疾管署強調，防範性傳染病的關鍵在於多重防線，包括性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；曾有不安全性行為者，應定期接受篩檢、及早診斷與治療，同時也要主動通知配偶或性伴侶一同檢驗與治療，避免彼此反覆傳染的「乒乓感染」情況，才能有效降低傳播風險。為強化防治措施，除既有的免費愛滋匿名篩檢服務外，疾管署宣布自明（115）年起，將擴大至全台79家醫事機構，針對24歲以下年輕族群及學生提供「免費梅毒快速篩檢」，約30分鐘即可得知結果；若初篩呈陽性，亦將補助當次就醫的部分負擔及掛號費，預估可提供約1萬人次的梅毒篩檢服務，相關醫療院所名單可至疾管署官網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢，民眾也可透過電話、電子郵件或LINE@等多元管道洽詢，所有諮詢內容皆嚴格保密，保障個人隱私。疾管署呼籲，性傳染病多為可預防、可治療，重點在於正確防護與定期篩檢，民眾可多加利用疾管署建置的「性傳染病衛教資源」及相關宣導專區，若有疑問，也可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）諮詢。

