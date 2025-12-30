梅毒升溫！ 染病破9千例 15至24歲年輕人上升最多

疾管署副組長詹珮君說明，年輕族群梅毒通報上升趨勢。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署今公布最新性傳染病監測數據，梅毒疫情持續升溫。疾管署副組長詹珮君指出，今年截至11月30日，全國梅毒新增9,072例，較去年同期略增2%，其中15至24歲族群上升最為明顯，今年1月至11月新增1,722例，年增9%，顯示年輕族群仍是性病防治的關鍵對象。

疾管署統計，今年截至11月底，全國新增愛滋病毒感染810例、淋病5,873例，分別較去年同期下降12%與17%，僅梅毒呈現微幅上升。詹珮君分析，15至24歲青少年與年輕族群通報數上升，主因在於性病症狀變化大、無症狀比例高，再加上年輕族群對醫療可近性較低，導致不易早期診斷與治療，即使整體疫情看似受控，年輕族群反而成為持續流行的高風險族群。

詹珮君說明，不同性病在不同分期會出現不同症狀，有些人甚至完全沒有不適，尤其女性更容易無症狀感染，因此疾管署持續與教育單位合作加強宣導，提醒只要有不安全性行為，就應主動接受篩檢；若出現疑似症狀，更要儘速就醫。她也特別呼籲青少年女性，可善用性病諮詢醫院或匿名篩檢服務，降低心理壓力、提升就醫意願。

針對梅毒若長期未治療的影響，詹珮君指出，梅毒與淋病多屬可用抗生素治癒的疾病，但若因未察覺而拖延治療，長期發炎恐造成女性生殖器官組織沾黏，增加不孕風險，並可能出現慢性腹痛；男性則可能引發排尿不適，甚至泌尿道結構改變，因此不建議延誤診斷與治療。

此次篩檢計畫共發現42名梅毒陽性者，其中14人為曾通報的舊案。詹珮君說明，由於梅毒快篩工具無法區分新舊感染，只要一生曾感染過就可能呈現陽性，因此仍需由醫療院所進一步檢驗，判斷是否為近期再感染，舊案也不代表無須處理。

她也指出，性傳染病常有共感染情形，包含愛滋病毒、淋病、披衣菌，甚至A、B、C型肝炎，臨床醫師在診療時通常會一併評估，而不只檢查單一疾病。

為提升篩檢可近性，疾管署持續擴大匿名服務。統計今年7月至11月，性傳染病匿名諮詢服務共提供1,455人次，以性病相關知識、篩檢方式、症狀與治療諮詢為主；同期也提供2,157人次梅毒快速篩檢，初篩陽性率約2%，所有陽性個案皆已完成轉介就醫與治療，顯示匿名且便利的服務設計，有助於民眾及早面對健康問題。

詹珮君表示，除既有的免費愛滋匿名篩檢外，明年將進一步擴大梅毒篩檢量能，針對24歲(含)以下年輕族群或學生，提供免費梅毒快速篩檢服務，服務院所將由原本的18家，大幅增加至79家醫事機構，預計可提供至少1萬人次服務。篩檢結果約30分鐘即可出爐，若初步結果為陽性，政府也將補助當次就醫部分負擔與掛號費，協助個案儘速接受診斷與治療。

疾管署發言人林明誠強調，只要曾有不安全性行為，包括陰道交、口交或肛交，都有感染性傳染病的風險，預防關鍵在於全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有風險行為者應定期篩檢、完成治療，並提醒性伴侶一同檢驗與治療，避免反覆感染，降低社區傳播風險。

