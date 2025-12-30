梅毒年增9072例「24歲以下成防疫重點」 明年擴大免費快篩

疾管署監測數據顯示，國內梅毒疫情持續上升趨勢，今年截至11月30日累積確診新增9072例，相較去年同期的8894例略升2%，其中15至24歲年輕族群的增幅最為明顯。為強化性病防治工作，疾管署宣布明年將擴大辦理「性病匿名諮詢」及「年輕族群免費梅毒快篩」服務。

統計資料指出，今年1至11月15至24歲年輕族群新增梅毒病例達1722例，較去年同期的1587例上升9%。（圖／資料照）

統計資料指出，今年1至11月15至24歲年輕族群新增梅毒病例達1722例，較去年同期的1587例上升9%。相較之下，愛滋病毒感染新增810例、淋病新增5873例，分別較去年同期下降12%與17%，唯獨梅毒疫情呈現上升態勢。

疾管署自今年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院提供民眾一對一、個人化匿名諮詢，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密。今年7月至11月期間，該服務已提供1455人次諮詢，其中以詢問性傳染病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等問題最多。

針對24歲（含）以下年輕族群或學生，疾管署明年將擴大辦理「免費梅毒快速篩檢服務」，由原18家擴增至79家醫療院所加入提供服務，預計可提供10000人次梅毒篩檢。該服務30分鐘內可獲得結果，若初步篩檢結果為陽性，亦補助當次就醫部分負擔及掛號費。今年7月至11月已提供2157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。

疾管署進一步說明，臨床上常見個案因不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀而延遲就醫，也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等情形。由於愛滋病毒、梅毒及淋病等性傳染病具有相同的主要傳播途徑，均與不安全性行為有關，建議可同步接受愛滋病毒及其他性傳染病檢驗。

明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所外，針對年輕族群的梅毒快速篩檢服務將大幅擴增，醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢。（圖／疾管署）

明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所外，針對年輕族群的梅毒快速篩檢服務將大幅擴增，醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢。民眾亦可透過疾管署愛滋自我篩檢網站，以網路訂購、超商取貨付款方式取得愛滋自我篩檢試劑，或至合作民間團體、衛生局（所）等576個實體服務點，及98台自動服務機購買試劑。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為（包括陰道交、口交或肛交），就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液，有不安全性行為者定期篩檢及早就醫診斷及早治療，並提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生）。民眾匿名上網完成登錄篩檢結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

疾管署呼籲，性傳染病可預防、可治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢。疾管署已建置「性傳染病衛教資源」、「宣導應用專區」及「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區，陪您一起守護健康。

