梅毒感染者多無症狀延遲就醫！醫：交友軟體增暴露機會

梅毒病例今年累計達9072例，疫情呈現持續上升趨勢。黃軒醫師分享，梅毒是由梅毒螺旋體引起的性傳染病，即使可治療，但疫情仍在全球多地呈上升趨勢。

黃軒表示，梅毒初期可能只有不可見或輕微症狀，如無痛性潰瘍、皮疹等。（示意圖／123RF）

重症醫師黃軒在臉書分享指出，年輕族群性行為模式改變是重要因素之一。年輕族群的性行為比過去更開放、性伴侶更多元，交友軟體、線上配對工具讓人快速接觸新伴侶，增加暴露機會。年輕人對於性病症狀認識不夠，或無症狀也不就醫，使得感染後未能及早治療而持續傳播。

黃軒表示，梅毒初期可能只有不可見或輕微症狀，如無痛性潰瘍、皮疹等，不少感染者不自覺就繼續性行為或不及早就醫，讓傳播持續擴散。此外，檢測與通報增加可能導致病例看似上升，增加檢測與篩查會提高通報數，真實感染率是否上升可能部分反映檢測量增多。

COVID-19疫情之後，人們的社交與性活動增加，也可能使性病傳播機會回溫甚至上升。（示意圖／Pixabay）

黃軒分析，COVID-19疫情之後，正常社交與醫療服務恢復，人們的社交與性活動增加，也可能使性病傳播機會回溫甚至上升。他整理出行為風險提升、症狀模糊不易察覺、篩檢通報增加、疫情後社交活動回溫，以及全球趨勢共同上升等因素。

黃軒指出，今年梅毒病例累計9072例的上升，並非單一原因造成，而是行為、社會與檢測多重因素交互作用的結果。他強調，加強性健康教育與早期檢測、就醫、治療，以及推廣安全性行為，是控制疫情的重要策略。

