梅毒染病逾9千例！年輕族群增加近1成 明起擴大提供免費快篩

疾管署提醒，有不安全性行為者，應定期篩檢及早就醫診斷及早治療。（示意圖／Pixabay）

今年愛滋病毒、淋病通報數均較去年下降，惟梅毒略升，並以15至24歲年輕族群增加最顯著。疾管署指出，明年起針對24歲（含）以下年輕族群，將擴大免費提供梅毒快速篩檢服務，預估可服務1萬人次，提醒民眾應及早篩檢、治療。

疾管署統計，今年截至11月30日，全國性傳染病病例數，新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，皆較去年（113年）同期（918例和7,077例）分別下降12%與17%；而梅毒新增9072例，較去年同期（8894例）略升2%。其中15至24歲年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期（1587例）上升9%。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說，年輕族群梅毒通報數上升，主要原因在於性病症狀變化多端，通常無症狀或症狀輕微比例高，加上青少年與年輕族群對醫療資源可近性較低、警覺性也較低，造成不易早期診斷與治療。詹珮君也提到，不同性病在不同分期，會出現不一樣的症狀，部分患者完全沒有不適感，特別是女性更容易無症狀感染。

詹珮君提醒，梅毒與淋病可使用抗生素治癒，如果因未察覺而延誤治療，可能導致女性生殖器官組織沾黏，增加日後不孕風險，並引發慢性腹痛；男性則可能出現排尿不適，甚至導致泌尿道結構改變。

疾管署指出，臨床上常見個案不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀，而延遲就醫；也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等情形。疾管署提醒，愛滋病毒、梅毒及淋病等性傳染病具有相同的主要傳播途徑，均與不安全性行為有關，去標籤化有助於早期診斷及治療、減少社區傳播，建議可同步接受愛滋病毒及其他性傳染病檢驗，及早發現潛在感染及時治療。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為，就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括：性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

疾管署表示，今年7月至11月，相關匿名諮詢服務計提供1455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多；以及提供2157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，共發現42名陽性者，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲（含）以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務，由原18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，並預計可提供1萬人次梅毒篩檢服務，醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢。

