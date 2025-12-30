梅毒案例年輕族群明顯上升 疾管署供24歲以下免費快篩

就是這個梅毒快篩試劑，只要半小時就知道是否感染梅毒。疾管署宣布，從明年起，針對24歲以下年輕族群或學生提供免費梅毒快篩，全台共有79家醫院提供服務，因為疾管署監測發現，梅毒疫情拉警報，今年累計到11月底，梅毒確診新增9072例，尤其15到24歲年輕族群，近5年病例數逐年攀升，例如今年1月累計到11月已有1722例。

疾管署副署長林明誠指出，「把潛在的個案能夠找出來，找出來之後好好的治療，治療之後就可以阻斷傳播，其實篩檢治療這個都是阻斷傳播的方式。」

疾管署表示，梅毒是第三類法定傳染病，主要是透過性行為、血液傳染或母子垂直感染；梅毒感染後分三期，第一期症狀包括私密處會出現無痛潰瘍，第二期則是手掌與腳掌出現皮疹，甚至蔓延到全身；少數未治療病人會進入到第三期，「梅毒腫」會侵犯心臟、腦神經等處，可能導致失明、全身癱瘓等，危及生命。

疾管署提醒，即使是無症狀梅毒，若長期不治療，也可能影響生育功能，導致不孕。

疾管署副組長詹珮君表示，「性病它容易造成我們內在的性器官的組織的沾黏，所以它確實有帶來不孕的可能，但在這之前的話，因為一直發炎沒有治好，所以可能會有慢性腹痛的情況。」

近期跨年派對、聚會活動多，社交活動頻繁，很可能增加性傳染病風險，疾管署提醒，性病可預防、也可治療，預防性病最重要措施，就是性行為要全程戴保險套，只要曾有不安全性行為，就有可能感染性傳染病，建議要定期篩檢，及早就醫診斷治療，這樣才能保護自己也保護伴侶。