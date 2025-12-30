梅毒病例「年增9072人」！疫情向年輕族群擴散 明年79家醫院供免費快篩

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

近期國內性病監測數據顯示，國内愛滋病與淋病疫情呈現下降趨勢，梅毒疫情卻持續成長，今年累計病例已達9,072例，較去年微幅增加2%，其中15至24歲的年輕族群增長最為顯著，增幅達9%。面對梅毒威脅向年輕族群擴散，疾管署宣布明年將擴大實施性病匿名諮詢與針對學生及24歲以下青年的免費梅毒快速篩檢服務，以期提升防治成效。

梅毒疫情持續成長，今年累計病例已達9,072例，較去年微幅增加2%（示意圖/photoAC）

為提升篩檢可近性並強化大眾對性傳染病的防治之能，疾管署自今年7月1日起便透過14家醫院推行「性傳染病匿名諮詢服務」，民眾可利用電話、電子郵件或LINE@獲取專業建議。截至11月，該服務已協助1,455人次解答性病相關疑慮，並有2,157人次接受了梅毒快篩，其中初篩陽性率約2%，確診者均已順利轉介治療。

廣告 廣告

到了明年，提供免費梅毒快篩服務的醫療院所將從現行的18家大幅增加至79家，預估服務量能可提升至10,000人次。此項計畫除提供30分鐘快速得知結果的檢驗外，若初篩為陽性，還會補助當次的掛號費及部分負擔，鼓勵潛在感染者儘早治療。

疾管署特別提醒，梅毒、愛滋及淋病等疾病多經由不安全性行為傳播，許多感染者可能因症狀不明顯而延誤診治，甚至在檢驗單一疾病後才發現合併感染多種性病。因此，性行為採取全程使用保險套與水性潤滑液等防護措施至關重要。

除了實體醫療院所，民眾亦可透過網購超商取貨、自動服務機等多元管道取得愛滋自我篩檢試劑。疾管署呼籲，民眾應定期篩檢，另外去標籤化能減少社區傳播，有助早期發現並治療，民眾也應注意伴侶間同步檢驗與治療，避免陷入重複感染的惡性循環，守護大眾健康。

更多FTNN新聞網報導

年末小心流感！6旬婦染疫「多次心跳停止」不治 疾管署：威脅仍大

打過疫苗仍中標？9歲童流感併肺炎 醫示警：H3N2「K分支」恐釀突破性感染

腸病毒再升溫！新生兒重症最多 專家示警：這些警訊一出立刻就醫

