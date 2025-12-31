梅毒通報破9千例 「這年齡層」增加最多
疾管署公布今年最新監測資料，性傳染病部分，愛滋病毒、淋病通報數持續下降，梅毒疫情則持續上升，今年累計新增9072例，以15至24歲年輕族群增幅最為顯著。
疾管署統計，今年截至11月30日全國性傳染病病例數，新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，較去年同期分別下降12%與17%；而梅毒新增9072例，較去年同期略增2%。其中15至24歲年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期上升9%。臨床上常見個案不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀，而延遲就醫。另外也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗，才發現同時感染愛滋病毒或梅毒。
疾管署表示，明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲（含）以下年輕族群或學生，將免費提供梅毒快速篩檢服務由原18家醫療院所，大幅擴增至79家，預計可提供1萬人次篩檢服務，希望及早攔阻疫情擴散。
