「梅毒」暴力竄燒！今年染病破9千例 疾管署曝15至24歲上升最多

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣三大性病，出現「梅毒」單獨竄燒上升的新警訊！疾管署今（30）日公布，今年全國性傳染病疫情，愛滋、淋病雙降，但梅毒卻較去年同期略升2%，又以「15至24歲」年輕族群上升較明顯，今年截至11月底，新增1722例，上升達到9%，推估與梅毒症狀不明顯易被忽略有關。疾管署為此宣布，明年擴大針對年輕族群的性傳染病匿名諮詢及篩檢服務，提供1萬人次梅毒篩檢服務。

疾管署最新監測資料顯示，今年截至11月30日，全國新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，皆較去年同期（918例和7077例）分別下降12%與17%。

警訊是，梅毒新增達9072例，較去年同期的8894例，略升2%，且疾管署進一步分析發現，其中「15至24歲」年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期的1587例，上升達到9%。

疾管署副署長林明誠說，臨床上常見個案不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀，而延遲就醫；也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等情形。愛滋病毒、梅毒及淋病等性傳染病具有相同的主要傳播途徑，均與不安全性行為有關，去標籤化有助於早期診斷及治療、減少社區傳播，建議可同步接受愛滋病毒及其他性傳染病檢驗，及早發現潛在感染及時治療。

疾管署今年7月1日起上路實施的性傳染病匿名諮詢及篩檢服務，由14家醫院提供一對一諮詢，其中篩檢服務就包括新增的梅毒快篩服務，明年將進一步擴大。

林明誠表示，今年7月至11月，匿名諮詢服務計提供1455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多；以及提供2157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務，亦由原本18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，並預計可提供1萬人次梅毒篩檢服務。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為，就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括：性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

