梅毒15至24歲增9% 疾管署115年起擴大篩檢服務

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）愛滋、淋病通報數雙降，梅毒疫情卻單獨上升，又以15至24歲最顯著，今年1到11月就比去年同期增9%。疾管署明年將擴大24歲以下梅毒篩檢服務，預計可提供1萬人次梅毒篩檢。

為強化國內梅毒及淋病等性傳染病防治，衛生福利部疾病管制署自今年7月1日起實施「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，同時提供「24歲（含）以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務」，符合資格者憑相關證明文件可免費接受梅毒快速篩檢。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君今天在例行疫報中說明執行成果，今年7月至11月，匿名諮詢服務計提供1455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多；以及提供2157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。

疾管署最新監測資料顯示，今年截至11月30日，全國新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，皆較去年同期（918例和7077例）分別下降12%與17%。

但值得注意的是，梅毒新增達9072例，較去年同期的8894例，略升2%，且疾管署進一步分析發現，其中「15至24歲」年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期的1587例，上升達到9%。

疾管署副署長林明誠表示，明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲（含）以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務，由原18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，預計可提供1萬人次梅毒篩檢服務。

林明誠說，臨床上常見個案不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀，而延遲就醫；也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等情形。愛滋病毒、梅毒及淋病等性傳染病具有相同的主要傳播途徑，均與不安全性行為有關，去標籤化有助於早期診斷及治療、減少社區傳播，建議可同步接受愛滋病毒及其他性傳染病檢驗，及早發現潛在感染及時治療。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為，就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括：性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。（編輯：李亨山）1141230