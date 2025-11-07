梅洛尼政府將預算赤字降到3% 義大利成歐盟經濟模範生？

因為工作不穩定，法布里齊奧和太太為了養活3個孩子，不時會來食物銀行領取物資和食品。這個義大利非營利組織近來也發現，過去來領取糧食的常客多半是移民，但現在求助的本地人越來越多。

義大利民眾表示，「食物價格飆漲，我們生活越來越困難。」

義大利有1成人口約600萬人生活在貧窮線下，俄烏戰爭後通膨與電價攀升，導致萬物齊漲，但薪資成長竟然比25年前還低，使大批年輕人決定遠走他鄉。據統計，2024年義大利的移出人口比前一年增長了36.5%，人才流失速度高得驚人，更不用說出生率遠不如死亡率，俗稱「生不如死」的人口老化，正在侵蝕著義大利國本。

在各行各業嚴重的勞力荒之下，梅洛尼不得不與她和義大利兄弟黨理念分道揚鑣。

歐洲外交關係委員會政策研究員里齊指出，「如果我們將這些數字跟前幾年加起來，會發現這個極右翼政府實際上是增加合法移民人數最多的政府，某種程度上它與梅洛尼當選時的政見背道而馳。」

2008年歐債危機以來，義大利一直背負著沉重的預算赤字與債務赤字。2022年梅洛尼上台時義大利預算赤字高達GDP的8.1%，公共債務的GDP佔比也高達144%，在這之前義大利平均每13個月就有一個新的內閣上任，曾淪為歐洲笑柄。

但這位義大利史上首位女總理上台3年來已經在經濟上帶來亮眼成績，她成功將預算赤字降至GDP的3%，也就是歐盟「穩定暨成長公約」設定的上限，雖然債務沒有明顯下滑，但國際信評機構惠譽今（2025）年已將義大利的信用評級從BBB上調到BBB+。

義大利羅馬國際社會科學自由大學經濟學家波里指出，「義大利公共財政之所以受到控制是因為龐大的公共債務，在過去幾個月已大幅下降，一年可省下50到80億歐元。」

來自羅馬、當過保姆、服務生與調酒師的梅洛尼，沒有亮眼學歷，甚至高中學歷都被認為有問題，但她15歲就加入社會運動之後的從政之路意外順遂，29歲就選上眾議員。2022年她帶領極右傾的義大利兄弟黨籌組聯盟，在質疑聲浪中登上總理寶座，一度被德國《明星》周刊稱為「危險的女人」，但她很快就從疑歐派成為布魯塞爾堅定的支持者。

義大利民眾表示，「她是很有公信力的女性，她很有治理能力而且做得很好，她為國家帶來穩定，是個勇往直前的女性，希望她做總理久一點。」

雖然預計2025年的經濟成長只有0.5%，2026年頂多是0.7%，但義大利經濟自從2019年到2024年已增長了3.8%，是法國的2倍、德國的5倍。但德國之聲直接將梅洛尼的經濟成長歸因於跟她沒有太大關係的補貼與新增債務，包括歐盟2000億歐元的「新冠復甦基金」。

此外梅洛尼試圖向銀行和保險業增稅，並將外國富豪的單一稅率增加50%。雖然她矢言不增加人民稅收，但通膨導致的財政拖累也使納稅人被推進更高的級距，其實跟增稅沒兩樣。不過政治的穩定倒是帶進了外資，義大利股市從梅洛尼上台初期的2萬點左右，現在已經上漲了1倍，讓這個一度是歐盟經濟問題學生的國家，意外地可能將成為模範生的一員。