梅洛尼曬與高市早苗AI漫畫照 肩並肩展現好感情

（中央社記者戴雅真東京16日專電）正在日本訪問的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天在社群平台X張貼與日本首相高市早苗的合照，兩人笑容燦爛面對鏡頭。有趣的是，身為動漫迷的梅洛尼還用AI生成了一張漫畫版合照，引發關注。

梅洛尼配文稱，「兩個遙遠的國家正變得愈來愈近，願友誼與和諧長存。」

高市與梅洛尼首次會面是2025年11月於南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會，由於同為女性且立場偏保守，兩人當時就一見如故。「社交王」高市還給了梅洛尼一個大大的擁抱，引發話題。

高市今天與梅洛尼會談時致詞表示，今年適逢日本與義大利建立外交關係160週年，日義在廣泛領域的合作正在穩定推進，兩國關係出現飛躍性的深化。她並說，藉由這次總理梅洛尼訪日的契機，兩國關係將以「特別的戰略夥伴關係」身分，邁向更高層次。

日本外務省會後發布新聞稿表示，雙方會中確認將在安全與防衛領域深化夥伴關係，包括推進日本、義大利、英國聯合研發次世代戰鬥機。在國際社會對出口管制憂心升高，尤其是關鍵礦物的背景下，兩國同意加強經濟安全合作，提升供應鏈韌性。

此外，雙方還確認將在人工智慧（AI）等先進技術、基礎建設與能源領域深化合作，推動擴大貿易與投資，並在日義建交160週年之際促進文化與人員交流。

外務省表示，高市祝願義大利成功舉辦即將到來的2026年米蘭-柯蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運與帕運，同時歡迎義大利決定參加將於橫濱舉辦的2027年國際園藝博覽會。

外務省指出，在地區與國際議題方面，雙方就印太地區局勢，包括東海、南海及北韓問題交換意見，確認將攜手推進「自由開放的印太」（FOIP）；重申為了實現烏克蘭正義、和平而合作，並在非洲政策上加強合作。（編輯：唐聲揚）1150116