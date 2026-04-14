梅洛尼罕見反駁川普 (圖)

中華職棒新球季即將開打，富邦啦啦隊Fubon Angels今年迎來27人的龐大陣容，韓援除了原本就高人氣的李雅英、李珠珢、南珉貞之外，今年還有重新回歸的李晧禎，以及來自韓國職棒起亞虎啦啦隊的朴星垠。除了韓援之外，富邦的本土啦啦隊成員人氣也相當高。然而成員吳丹丹13日卻在網路上遭酸民攻擊，酸她「又矮又胖」，韓籍成員李雅英也跳出來力挺好姐妹。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4 則留言