梅洛尼罕見反駁川普 (圖)

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李貞秀遭開除黨籍喪失立委資格 民眾黨：以辭職要求對價補償重創形象
民眾黨立委李貞秀爭議不斷，中評會今天（13日）下午決議開除李貞秀黨籍，即日起生效，李貞秀失去不分區立委資格。民眾黨中評委陳宥丞表示，中評會委員一致決議開除黨籍，且李貞秀曾將辭任立委對價化，「要求必須有特定金額給她個人做補償」，重創民眾黨形象，予以除名處分。李貞秀說，接受處分，但不能接受不實指控，4月7日立院總質詢前，黨主席黃國昌等人集體要求她結束質詢後公開辭職，而她的立場始終如一，「不拿一分錢、不求任何職位」。
辛樂克「升級強颱」完整颱風眼曝 氣象粉專：35年來最強4月颱
位在關島東南東方海面上的今年第4號颱風「辛樂克」已增強為強烈颱風，前氣象局長鄭明典發文分享颱風衛星雲圖，明確可見颱風雲系範圍大、強度強；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，辛樂克颱風昨（12）天
韓媒揭台潛艦國造 工程師用過即拋
《韓國經濟新聞》13日報導揭露台灣「潛艦國造」計畫的爭議。多名曾參與計畫的韓籍技術人員表示，潛艦開發過程高度依賴外國技術，但僅以短期合約聘用外籍工程師，其中一人批評台灣作風如同「島嶼版中國」，只要發現工程師不再具備利用價值就毫不留情解約拋棄。
獨家／郭台銘16歲女兒太狂！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮譽 曾馨瑩好驕傲
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子。其中，16歲的大女兒「妞妞」近日赴美國拉斯維加斯，參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最後抱走象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓媽咪曾馨瑩相當驕傲。
劉嘉玲日本賞櫻曬全家福！ 80歲媽媽「站姿筆挺」優雅氣質成焦點
影后劉嘉玲近日帶著80歲的母親、弟弟與弟媳前往日本東京賞櫻，享受溫馨的家庭旅行。令人驚豔的是，劉媽媽以一頭優雅銀髮、挺直腰桿的姿態，搭配簡約大方的白色風衣與黑色高領毛衣，出眾氣質讓網友讚嘆連連。
外食族腎功能暴跌「禍首是它」 醫：多數人還以為很養生
一名58歲男子罹患高血壓與慢性腎衰竭第三期，因工作外派需長期外食。儘管他自認飲食極為自律，不碰炸物、不喝含糖飲料，主要選擇麵線、牛肉麵搭配燙青菜等清淡食物，但短短3個月的回診結果卻令人震驚——腎絲球過濾率從48急速下降至30，蛋白尿與血壓也隨之失控，明確顯示腎功能正在加速惡化。
差一步就簽了！伊朗稱一度接近達成備忘錄 卻遭美方提3要求「極限施壓」
美國與伊朗12日在巴基斯坦舉行的和平談判破裂，未能就結束戰爭和核爭議達成協議，讓原本為期兩週的脆弱停火前景陷入不確定。美方指控伊朗拒絕放棄核計畫是破局主因，伊朗則反批
白沙屯媽祖進台中突停下交換花束 廟方曝背後原因
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2026（115年）行事曆：勞動節全國放假連休3天、端午節連假請4天休9天⋯2026連假攻略一次看
勞動節全國放假！2026年行事曆（民國115年）根據行政院人事總處資料，勞動節、端午節連休3天，中秋節連放4天，總放假日數達120天。無論是國定假日或連假安排，提早計畫能享受更充實的休息與旅遊時間。究竟2026連假有哪些？怎麼請假才能放更久？哪幾天需要補班？Yahoo新聞編輯室帶您一次掌握！
汽機車駕駛小確幸！「這類人」收不到繳稅單 稅務局證實：稅額0元
即時中心／黃于庭報導今（2026）年使用牌照稅已於4月1日開徵，繳納期間至4月30日截止，為方便民眾繳稅，政府提供多元化繳稅方式，包含各地金融機構代收稅款處、便利商店、至貼有「跨行：提款＋轉帳＋繳稅」標籤之自動櫃員機轉帳、信用卡、電子支付帳戶轉帳等方式繳納。不過，有許多民眾因家中多部車輛僅收到汽車稅單，卻未見機車稅單，急忙到稅務局申請補發，才知道原來不是所有的機車都要繳納使用牌照稅，新竹縣政府稅務局也給出解答了。
不碰酒、肥肉！58歲婦罹「重度脂肪肝」 營養師揪1地雷：常被誤以為養生
若出現重度脂肪肝，元凶未必是酒精或肥肉。營養師邱世昕分享，一名58歲婦人不僅滴酒不沾，也避免肥肉與油炸物，健檢卻被診斷為「重度脂肪肝」。進一步了解發現，她每天早上都會喝一杯柳丁汁，去除纖維後的果汁幾乎只剩液態果糖，短時間大量進入肝臟，當負荷過重，便會轉化為三酸甘油酯，囤積於肝臟，形成脂肪肝。
《逐玉》北京慶功宴 張凌赫數度哽咽落淚、田曦薇立定目標未提男主角
陸劇《逐玉》今（13日）於北京舉行慶功宴，男女主角張凌赫與田曦薇一同出席，分享拍攝心路歷程與對作品的感謝之情。其中張凌赫情緒數度潰堤、哽咽落淚，真情流露成為全場焦點。
台灣200萬人腎壞了！醫揭「3護腎原則」：禁絕湯類食物
台灣慢性腎病患者至少200萬人，醫師洪永祥表示，腎臟最怕高鈉食物，腎臟不是被某一餐吃壞的，而是被每天的高鈉慢慢拖垮。他列舉3個外食護腎的黃金原則：別喝湯、不要讓食物泡在醬汁中、一天最多只吃一餐重口味。
大谷翔平1舉動罕見挨罵 總教練臭臉公開開砲：不能接受的失誤
美國MLB道奇隊明星球員大谷翔平今（13日）在對決遊騎兵的比賽中，因為3局一次跑壘判斷失誤，讓隊友遭到夾殺，當時2人出局，一二壘有跑者，正逢最近手感發燙的隊友Andy Pages要上場，絕佳的得分機會因此熄滅，終場道奇以2：5敗給遊騎兵，讓總教練羅伯斯賽後相當不滿。
啦啦隊女神同框野獸！遭網酸「又矮又胖」 李雅英怒了霸氣喊1句挺爆
中華職棒新球季即將開打，富邦啦啦隊Fubon Angels今年迎來27人的龐大陣容，韓援除了原本就高人氣的李雅英、李珠珢、南珉貞之外，今年還有重新回歸的李晧禎，以及來自韓國職棒起亞虎啦啦隊的朴星垠。除了韓援之外，富邦的本土啦啦隊成員人氣也相當高。然而成員吳丹丹13日卻在網路上遭酸民攻擊，酸她「又矮又胖」，韓籍成員李雅英也跳出來力挺好姐妹。
白沙屯媽祖路線不定! 前、現任轎班現身說法
中部中心／綜合報導白沙屯拱天宮媽祖，每年最大盛事，就是到北港進香，近年來報名人數，急速成長，去年人數高達30幾萬人，今年刷新紀錄，突破46萬人。白沙屯媽祖路線不固定，信徒只能跟在轎班後面走。我們找到老轎班與現任轎班，現身說法，他們異口同聲，行進的方向，全憑媽祖指引！來看民視深入報導。
法國賣超貴 ！好市多「這款果醬」遭會員瘋搶 網紅廚師大讚：只要198元
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今年威力彩與大樂透億萬頭獎連環開！但目前全台竟還有8筆億萬頭獎尚未兌領，待領總金額高達23.28億元，台彩急尋，若再不現身，這8筆獎金最快下個月充公。
2026旅遊補助明開跑！全台都可領「總額2000萬」發完就沒了
嘉義市住飯店享優惠！市府編列2000萬預算推動國旅，民眾至活動官網登記好個人資料後，2026年4月13日起，到位在嘉義市、有參與本次旅遊補助的飯店或民宿住，即可享「每晚折扣1000元」的國旅補助，但僅能以其中1位入住旅客（年齡不限）的身分證字號申請，如4人住一房僅折扣1000元，補助的名額約2萬人，市府經費用罄即結束。
母買便當…遭施工洞「活吞斷手」！要國賠被高官酸：腦袋不清楚別出門
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