梅洛尼與高市早苗自拍 親曬AI動畫風合照

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）正在日本進行訪問，今（16）天中午與日本首相高市早苗共進午餐，並自拍合影，還用AI轉成Q版動畫風。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）正在日本進行訪問，今（16）天中午與日本首相高市早苗共進午餐，梅洛尼也在社群網路上發布兩人自拍合照，並特別用AI將照片轉成Q版動漫風，不到半天時間，該照片已獲得超過380萬次瀏覽，掀起網友熱議。

梅洛尼在X上分享與高市早苗的自拍照，並寫下「兩國雖然地理位置遙遠，但關係正變得愈來愈緊密」，且在文末標注高市早苗的帳號，寫下友誼與和諧，更值得注意的是，梅洛尼還特別附上兩人Q版動漫風的圖片，呼應了她對日本動漫文化的喜愛。

根據《產經新聞》報導，兩人今日共進午餐時，高市早苗特別準備了驚喜蛋糕，並用義大利語演唱生日快樂歌為梅洛尼慶生，梅洛尼的生日是1月15日。高市早苗更贈送梅洛尼一副江戶切子耳環作為禮物，強調兩人會攜手合作，「共同應對國際社會的各項課題」。

高市早苗在去年南非G20高峰會上首次與梅洛尼見面，當時她就用力張開雙手，給梅洛尼一個大大的熱情擁抱，展現一見如故的親和力。兩人同為右翼保守派女首相，彼此之間擁有跨越東西文化、惺惺相惜的特殊情誼。

▲高市早苗參加在南非舉行的G20峰會，展現出一貫「高市外交」的熱情，與首度見面的義大利總理梅洛尼熱情擁抱。（圖／路透社／達志影像）

