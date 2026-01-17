梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

（中央社記者戴雅真東京17日專電）身為日本動漫迷的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近期訪日，與「北斗神拳」作者原哲夫的合影，引發日義兩國網友熱議。

中日體育報導，梅洛尼16日在Instagram更新動態，公開她與原哲夫的合影，並發文感謝。

梅洛尼表示，能夠與「北斗神拳」的作者見面深感榮幸，感謝對方贈送的珍貴禮物。她也特別提到，原哲夫的作品陪伴義大利許多世代成長，已經成為義大利國民的共同記憶。

廣告 廣告

自「北斗神拳」1980年代在義大利出版以來，原哲夫在當地便享有極高人氣，梅洛尼本身也是原哲夫的粉絲。

照片中，梅洛尼捧著原哲夫贈送的手繪插畫，話中描繪「北斗神拳」主角拳四郎與宿敵拉歐，右上角以義大利文寫著「生日快樂」。1月15日迎來49歲生日的梅洛尼站在崇拜的漫畫家身旁就像個小粉絲，洋溢著喜悅的微笑。

原哲夫的官方X帳號也張貼兩人會面狀況，貼文以義大利文寫著「歡迎，梅洛尼總理！」，說明正在訪日的梅洛尼當天在東京與原哲夫會面，由於適逢梅洛尼過生日，原哲夫特別致贈寫上祝福訊息的吉克利（Giclee）版畫，並與對方握手合影。

消息曝光後，兩人的社群媒體湧入大量回應。有義大利網友說，「太瘋狂了」、「（北斗神拳）是史上最棒的漫畫」、「一開始還以為是AI」、「好想要那張畫」; 日本網友則說「歡迎來到日本」、「聽到總理喜歡北斗神拳，真讓人開心」，這場跨越國境的漫畫交流，成功引發廣泛共鳴。

梅洛尼這次訪問日本，深刻體會到日本的待客熱忱，除了與她長年仰慕的漫畫家會面，日本首相高市早苗也特別幫她慶生。

首相官邸X帳號公開的2分多鐘影片中，前半段可以看到兩人肩並肩自拍、發表談話，強調日義將成為升級戰略夥伴關係；後半段的風格較為柔軟，高市早苗送上生日蛋糕、全場以義大利文合唱生日快樂歌，令梅洛尼非常驚喜。

影片最後，高市送別梅洛尼時，兩人緊緊擁抱，可以聽到梅洛尼對高市說，「有需要就找我，好嗎？」，還說「我知道這並不容易，但我們會一起做到」，兩人四目交接，展現深刻情誼。（編輯：謝怡璇）1150117