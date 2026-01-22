梅爾茨在達沃斯：大國政治新時代已開啟

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨呼籲歐洲盟國為大國政治的新時代做好准備。他在達沃斯經濟論壇表示，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭在內，一個新的時代已經開啟。

他說，中國進入大國之列，美國感到其統領地位受到挑戰因而大幅改變其外交和安全政策。“我們進入大國政治的時代”，梅爾茨說。“大國”強調“權力、實力——必要時，也包括武力”。梅爾茨說：“這不是一個安舒之地。”

廣告 廣告

德國總理強調說：“我們必須面對這一嚴酷現實，采取明確的現實主義路線，才能存繼下去。”

梅爾茨呼籲歐洲人加強防御能力和經濟競爭力。

他同時表示：“一個權力至上的世界，是一個危險的地方。”不但對中小國家，對大國自身也是如此。

梅爾茨提及德國20世紀歷史說，德國曾在這樣一條道路上“走向苦澀的結局，使世界墜入深淵”。

他說，最大的實力來自建立互相信任、互相尊重的伙伴與盟友關系的能力。梅爾茨尤其強調北約的意義。

對特朗普的格陵蘭立場變化表示謹慎歡迎

梅爾茨講話前數小時，美國總統特朗普與北約秘書長呂特會晤。會晤後，特朗普談及就格陵蘭以及整個北極地區未來的的一項框架約定，並收回對德國等歐洲國家的關稅威脅。

梅爾茨對此表示歡迎，稱之為“正確方向的步驟”。但他同時警告：“若實行新的關稅，將摧毀跨大西洋關系。屆時歐洲會給予一致、平靜、適當、有力的回答。”

不過，梅爾茨也強調，德國願為北極的安全作出更多貢獻。

這位德國總理也表示繼續支持與美國的伙伴關系。“我們不應因過去數月的沮喪和憤怒而過早的放棄跨大西洋伙伴關系。”在當今世界“勁風疾掃”之下，更是如此。

（德新社、德國電視一台）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正