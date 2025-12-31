梅爾茨新年演說籲歐洲自立自強 確保2026和平繁榮

路透社今天(31日)報導，德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)在他的年度演說中指出，在面對俄羅斯侵略、全球保護主義、以及與美國關係改變等挑戰之際，歐洲必須更強力地維護自身利益，以確保2026年的和平與繁榮。

自5月上任以來，梅爾茨協助帶領歐洲支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。而柏林從2023年起也提高國防支出，藉此展現德國已準備就緒要承擔更多責任。

梅爾茨將在他的新年演說中直言不諱，表示這場在歐洲門戶肆虐的「可怕」戰爭，已對歐洲大陸的自由與安全構成直接威脅。

梅爾茨表示，「我們正越來越清楚地看到，俄羅斯的侵略過去是、現在也是針對整個歐洲計畫的一部份」。他也補充說，德國每天都面臨著破壞、間諜活動和網路攻擊。

他並指出，進一步的挑戰來自全球經濟的保護主義，而且歐洲對進口原料的依賴，也越來越被用來當作對歐洲施加政治影響力的槓桿。

德國致力於振興以出口為導向的經濟。柏林在努力因應全球貿易緊張、以及美國總統川普(Donald Trump)貿易關稅政策影響之際，也正試圖減少對中國的依賴。

此外，這個歐洲最大經濟體也受到了許多經濟學家所說的、近年來國內改革與投資不足所衝擊，在經過2年的緊縮之後，預料今年將僅有溫和成長。

梅爾茨並提及自從川普1月重返白宮以來，與美國更為艱難的夥伴關係。他表示，「對於我們歐洲人來說，這意味著我們必須更強力捍衛並維護自身利益」。