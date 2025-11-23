梅爾茨為何此時呼籲烏克蘭男青年「報效祖國，而不是湧入德國」？

（德國之聲中文網）自今年8月底，基輔政府允許18至22歲的年輕男性離開烏克蘭。此前，他們雖然無需服兵役，但一直被禁止離境。據德國聯邦內政部統計，該年齡段每周德國入境人數從8月中旬的19人，增加到10月底的1400至1800人。目前，共有超過120萬烏克蘭難民居住在德國。

在這一背景下，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯“默茨”）近日呼籲減少來德國的烏克蘭青年男性人數。上周四在與澤連斯基的通話中，梅爾茨要求這位烏克蘭總統確保烏克蘭的青年男性，不要越來越多地前往德國。梅爾茨當天也在柏林表示，這些青年男性應該報效祖國：“那裡需要他們。”

這也是梅爾茨所在的基民盟/基社盟的態度。巴伐利亞州州長、基社盟主席索德（Markus Söder）此前已表達過類似觀點，他在接受《圖片報》采訪時呼籲歐盟和德國政府向基輔施壓，要求“控制並大幅減少”逃離戰爭、湧入德國的年輕男性人數。基民盟秘書長林內曼（Carsten Linnemann）也提出了類似的觀點。

不過，基民盟/基社盟的執政聯盟伙伴社民黨對此似乎持不同意見。迄今社民黨尚未針對該問題明確表態。而德國聯邦議院社民黨議員施特格納（Ralf Stegner）在接受德國之聲采訪時表示，他難以接受梅爾茨呼籲烏克蘭青年應征入伍的提議。“最重要的是，我們所有人都為盡快結束這場戰爭做出貢獻。在我看來，這比關注移民問題更關鍵……”

公共討論不僅針對烏克蘭人

柏林德國外交關系委員會（DGAP）的邁斯特（Stefan Meister）表示，梅爾茨向烏克蘭總統澤連斯基發出呼籲，除了擔心烏克蘭急需的年輕人正在離開自己的國家，也因為德國政府正在試圖限制移民進入德國，梅爾茨關心如何兌現自己的競選承諾。

邁斯特也指出，這不僅僅針對烏克蘭人，而是德國關於難民和移民問題廣泛討論的一部分。邁斯特表示，德國總共接收了超過一百萬烏克蘭人，這樣的數字“確實給德國社會體系帶來了一定的壓力”。這位政治學者也指出，右翼民粹主義政黨德國選擇黨（AfD）正利用這場辯論向基民盟施壓。

一些專家也將目前已啟動的社會福利改革解讀為向潛在的AfD選民發出信號。按照改革計劃，自2025年4月1日起抵達德國的烏克蘭難民將無法再領取“公民津貼”（Bürgergeld，即德國的低保），他們的福利將調整為與尋求庇護者相同的水平（單身者每月領取的津貼下調120歐元）。

“德國幾乎無法限制烏克蘭人入境”

政治學者、烏克蘭問題專家德特斯（Winfried Schneider-Deters）認同梅爾茨的呼籲，他說，“德國總理竟然需要提醒烏克蘭總統，烏克蘭需要這些年輕人。”

政治學者邁斯特則指出，梅爾茨向澤連斯基發出呼籲也與德國幾乎無法限制烏克蘭人入境有關。烏克蘭人有權每年在歐盟免簽停留90天。此外，在俄羅斯入侵後，歐洲給予所有烏克蘭人臨時保護，包括工作許可。

澤連斯基尚未對此事發表評論。“這在烏克蘭將是一個非常不受歡迎的決定，”邁斯特說。這位德國軍事顧問協會（DGAP）的專家主張，歐洲和德國應該向烏克蘭提供更多武器，以幫助烏克蘭軍隊。

在德國的烏克蘭人對此有何看法？

設在柏林的烏克蘭非政府組織“Vitsche”的負責人舒利金娜（Iryna Schulikina）對德國之聲表示：“烏克蘭需要人，也需要武器。至關重要的是，包括德國在內的歐洲國家必須停止通過購買石油和天然氣來資助俄羅斯的戰爭。”

在談到梅爾茨的最新呼籲時，舒利金娜說：“要清楚我們這裡談論的是哪些人。在德國，18到22歲的年輕人剛剛高中畢業，他們的父母通常還在為他們支付醫療保險，他們還在領取兒童福利金。為什麼這些年輕人僅僅因為來自烏克蘭，就突然不再是孩子了？他們的生活已被長達11年的戰爭所籠罩，其中最近四年是由於俄羅斯的全面入侵造成的。”

這位活動人士反駁了那些認為烏克蘭青年會永遠留在國外的觀點：“那是操縱輿論。許多人正在回國，許多人計劃回國，許多人正在學習，以便將來為祖國服務……”

然而，在德國以及烏克蘭兩地生活的政治學者德特斯對此持懷疑態度。他不認為大多數烏克蘭青年會在戰後返回家園。

許多烏克蘭人希望留在德國

有調查顯示，來自烏克蘭的難民中，有一半願意返回烏克蘭——但前提是要滿足某些條件，例如恢復1991年的邊界、通過加入北約獲得安全保障以及加入歐盟的前景。這是慕尼黑ifo經濟研究所2025年10月發布的一項調查得出的結論，該研究調查了30個歐洲國家的烏克蘭人。

希望留在德國的人的比例更高。德國聯邦移民和難民局（BAMF）委托進行的一項2023/2024年度研究顯示：在戰爭初期逃離烏克蘭的人中，有59%願意留在德國；後來抵達德國的人中，69%的人表示無意返回烏克蘭。目前尚且沒有針對已返回烏克蘭的烏克蘭人數量的統計數據。據估計，自2022年以來來到德國的烏克蘭人中，有30萬至40萬人已經返回烏克蘭或者移居其他國家。

