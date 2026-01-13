梅爾茨稱歐盟與印度1月底或簽署貿易協定 有望減少依賴中俄

德國總理梅爾茨（左）12日在印度西部城市阿默達巴德與印度總理莫迪會面。（美聯社）



德國總理梅爾茨12日在就任後首次訪問印度期間表示，歐盟和印度有可能在1月底前簽署一項具有里程碑意義的自由貿易協定，這項已討論多年的貿易協定被視為雙方加強經濟聯繫，以及削減依賴中國和俄羅斯的機會。

印度歐盟協議有望 可能定案時間為何？

綜合路透社等外媒報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）會見印度總理莫迪（Narendra Modi）後告訴記者，如果談判能及時完成，歐盟高層將前往印度簽署協議，「無論如何，他們（歐盟領袖）將會再次邁出一大步，確保這項自由貿易協定得以實現。」

廣告 廣告

梅爾茨表示：「我們對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭評估完全一致」，但也理解印度仍然非常依賴俄羅斯的石油和天然氣，「印度的情況顯然並不簡單，而我也絕不是那種會去別的國家指指點點的人」，並補充世界正在經歷「不幸的保護主義復興」，這損害了德國和印度的利益。

歐盟與印度貿易高官9日宣布，經過在布魯塞爾為期兩天的磋商，雙方已接近達成貿易協定。歐盟希望印度進一步開放汽車與酒類市場；印度則盼望更順暢地出口紡織品和藥品。印度與歐盟長期談判，旨在不僅簽署自由貿易協定，還希望達成一項安全協定。雙方下次峰會定於27日舉行。

川普促印歐密切 德國為何想聯印？

2024年，印度與歐盟的雙邊貿易總額達1,200億歐元（約4.5兆新台幣），使歐盟成為印度最大的貿易夥伴。自從美國總統川普提高對印度商品的關稅並施壓印方停止購買俄羅斯石油以來，印度與歐盟的談判進度開始加快。德國官員向路透社表示，梅爾茨與莫迪之間的最近幾次會談「非常密集」。在梅爾茨訪問期間，德印雙方簽署了關於礦產、醫療保健和AI的協議。

另一方面，近年來，德國與印度的貿易額顯著成長，根據最新數據，2024年貿易額達290億歐元（約1.1兆新台幣），但這仍只是德國與中國貿易額的一小部分，同年德國與中國的貿易額約2,460億歐元。

梅爾茨在訪印前曾說道，為了德國的安全和競爭力，原料供應鏈和貿易網路的多元化必須優先應對。為此，德國需要與印度等主要國家建立更多且更有效的夥伴關係。

不過，圍繞俄羅斯侵略烏克蘭的問題，德國雖然試圖拉攏印度加入譴責並制裁俄羅斯的行列，但未能成功。不僅如此，印度還購買俄羅斯石油並轉售給西方國家，從而規避歐盟對俄羅斯的制裁。

德國國際安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）印度問題專家華格納（Christian Wagner）向德國之聲指出：「我認為要讓印度倒向西方陣營相對困難。我認為這不會成功；相反，印度會堅持其戰略自主路線，因此會繼續與俄羅斯保持良好關係。」

更多上報報導

防川普動武！北約與格陵蘭擬加強防務合作 歐盟官員警告美恐瓦解同盟

G7財長對降低中國稀土依賴達成共識 日本要求北京解除出口禁令

美印太司令：美中休戰中國仍持續施壓東協 印太是美優先事項