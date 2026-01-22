梅爾茨警告：強權主導的世界充滿危險

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天(22日)警告，國際秩序正以「驚人的速度瓦解」，並直言「一個只有力量說了算的世界，是一個危險的地方」。

梅爾茨在瑞士達沃斯(Davos)出席世界經濟論壇(World Economic Forum)時指出，俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭、中國的崛起，以及美國「大幅重塑其外交與安全政策」的舉措，都是動盪局勢的重要因素。

他表示：「一個只有力量說了算的世界，是一個危險的地方。一開始對小國與中等國家構成威脅，最終也將危及大國。」

這位領導歐洲聯盟最大經濟體的保守派政治人物指出，德國在20世紀曾沿著這條道路走到「悲劇性的終點」，將世界推進黑暗的深淵。

梅爾茨提醒各國應記住:「我們最大的優勢，是能在互相信任與尊重的基礎上，建立對等的夥伴關係與聯盟。」

他形容俄羅斯入侵烏克蘭，是全球進入「新時代」迄今「最極端的展現」，並指出中國「以戰略遠見，逐步躋身強權之列」。

梅爾茨說，美國的「全球領先地位正受到挑戰」，華府因而「徹底重塑其外交與安全政策」。

他強調：「我們已進入強權政治的時代。過去30年以國際法為基礎的國際秩序，雖然並不完美，但如今其根基已被動搖。」

梅爾茨指出，歐洲的力量建立在三大支柱之上，「第一，我們必須大幅投資自我防衛能力；第二，我們必須迅速提升經濟競爭力；第三，我們必須在歐洲內部更加團結並與理念相近的夥伴靠攏」。