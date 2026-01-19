梅爾茨重砲抨擊廢核政策！坦承嚴重戰略錯誤：轉型成本全球最高，誰會像德國一樣搞得困難且昂貴

德國近3年用電大幅衰退，暗示其工業正在衰退，2017年用電6537億度，2025年卻僅用電約4511億度，大減31%。 外媒《Clash Report》最新報導，德國總理佛里德里希·梅爾茨（Friedrich Merz）近日針對德國長期以來的能源政策發表了震撼性的評論。

梅爾茨公開承認，德國決定全面放棄核能是一項「嚴重的戰略錯誤」，並直言該國目前的能源轉型（Energiewende）政策已演變為「全球最昂貴」的案例。

戰略失策引發經濟與物流危機

梅爾茨在報導中指出，退出核電已被證實是一個代價高昂的戰略誤判，這不僅加重了德國的經濟負擔，也帶來了嚴峻的後勤挑戰。

他對德國當前的處境感到憂心，並強調在推動能源轉型時，過於急促地撤出核能並大規模轉向再生能源，使得整個轉型過程異常艱難。

梅爾茨語帶諷刺地表示：「我不知道還有哪個國家會像德國這樣，把事情搞得如此困難且昂貴」。

廢核政策的歷史導因與終結

回溯了這項政策的背景，德國的廢核決策源於日本福島核災後，由前總理安格拉·梅克爾（Angela Merkel）領導的政府決定加速退出核能，旨在降低核能風險並全面轉向綠能。

這項跨越二十年的政策在 2023 年 4 月正式劃下句點，隨著最後三座核電廠停止運作，宣告了德國長達 60 年核電時代的終結。

能源安全與地緣政治的雙重打擊

報導分析，梅爾茨的這番言論反映了柏林政界對於廢核政策長期影響的日益審視，特別是在能源安全、電力價格飆升及電網穩定性方面。

特別是在俄烏戰爭爆發後，全球化石燃料市場的劇烈波動與地緣政治的緊張局勢，進一步凸顯了德國對能源進口的依賴問題。

政策轉向的可能性：重啟核能辯論

儘管專家普遍認為重啟已廢棄的舊型反應爐在實務上並不可行，但梅爾茨的批評已重新點燃了德國對長期能源戰略的討論。

目前柏林內部正在探討是否應重新審視核能立場，或轉而投資如小型模組化反應爐（SMR）等先進核能技術，以確保未來能獲得負擔得起、安全且低碳的電力供應。

這場由梅爾茨發起的辯論，不僅是對過去20年政策的深刻反思，更預示著德國未來能源方針可能面臨重大的戰略轉折。





