梅爾茨首訪以色列 籲以哈化解分歧
記者潘紀加／綜合報導
德國總理梅爾茨6日展開任內首次以色列訪問行程，並會晤以國總理尼坦雅胡，他直言批評以軍在加薩軍事行動加劇人道危機，但也表態支持以方行使自衛權利，同時呼籲以哈雙方消弭分歧與矛盾，避免中東緊張局勢持續升溫。
透過談判消弭矛盾 實現區域和平
「半島電視臺」（Al Jazeera）報導，梅爾茨於當地時間6日下午8時（臺灣時間7日凌晨2時）抵達以國，展開5月就任總理後首次訪以行程，7日則與尼坦雅胡舉行會談，並針對以軍軍事行動造成數萬名巴勒斯坦人死亡事件，表達含蓄溫和批評，但也重申以方擁有自我防衛權利，敦促以方在此基礎上，擴大人道援助緩解加薩人道危機，進而透過談判化解分歧，讓哈瑪斯組織解除武裝，實現區域和平。
尼坦雅胡則回應，加薩停火協議第一階段已接近尾聲，預計很快將進入第二階段，且透露他將在本月稍晚與美國總統川普會面時，就此議題詳加討論，還稱「和平的契機指日可待」。
此前，梅爾茨曾於稍早會晤以國總統赫佐格，並造訪「猶太大屠殺紀念館」（Yad Vashem），對二戰時期遭納粹德國迫害人士表達哀悼。此外，他於4日首先拜訪約旦，會晤約旦國王阿布杜拉二世，討論中東局勢相關議題，並肯定該國對斡旋區域衝突的貢獻。
報導說，德國聯邦政府長期堅定支持以色列，並將維繫中東和平視為國家外交政策的基石，但雙方關係近期也因以哈戰爭中的人道危機面臨考驗，因此，梅爾茨希望藉由此次訪問，消彌雙方對中東政策前景分歧，並透過德國近日正式接裝首套以色列製「箭式3型」防空系統之舉，宣示雙邊將持續深化安全合作。
