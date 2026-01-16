梅爾茨：德國的能源轉型代價是全球最高的

（德國之聲中文網）德國總理梅爾茨近日表示，當前德國能源成本居高不下應該歸咎於前總理默克爾以及其後的（由社民黨、綠黨、自民黨組成的）聯合政府。

他說：“如果你們當時真的打算這樣做（退出核能），至少應該在三年前讓德國最後剩下的幾座核電站繼續運行，這樣至少還能維持當時的發電能力。”

2011年3月，日本地震和海嘯引發福島核電站洩漏事故，該事件對德國產生的影響，甚至超過了日本國內。作為資深物理學家，時任德國總理的默克爾出人意料地改變了其在核能政策領域的一貫立場。默克爾突然宣布，德國的核電時代將在2022年底前被畫上句號。2011年7月30日，德國聯邦議院投票批准了這一決議。

2023年4月15日，也就是社民黨、綠黨、自民黨聯合執政期間，位於巴伐利亞、巴登符騰堡以及下薩克森州的德國最後三座核電站正式退出電網。

現總理梅爾茨表示，他希望“最終能夠恢復能源生產的合理市場價格，而無需聯邦預算長期補貼能源價格。從長遠來看，我們無法持續提供補貼。”

他說：“我們現在正以全世界最昂貴的方式進行能源轉型。我不知道還有哪個國家像德國這樣，把能源轉型搞得如此艱難、如此昂貴。我們給自己設定了一個目標，現在不得不糾正，但我們根本沒有足夠的發電能力。”

梅爾茨說，為了彌補這一損失，政府計劃推動新建燃氣發電廠，並已與布魯塞爾達成協議。這些燃氣電廠將作為備用電源，在可再生能源發電不足、日照不夠或無風的情況下滿足電力需求。

柏林政府計劃為新建燃氣電廠提供數十億歐元的補貼。不過迄今為止，企業方面一直猶豫不決，不願投資。

核電救氣候 靠譜不靠譜？

