梅總長主持中正預校畢典 勉不忘初衷

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（軍聞社記者林澤廷高雄12日電）

參謀總長梅家樹上將12日主持中正預校畢業典禮，向全體畢業生表達祝賀，感謝師長多年來對學生求學及成長的支持與陪伴，並勉勵畢業生勇敢面對未來挑戰、承擔責任，不忘初衷，持續朝理想邁進。

梅總長上午前往高雄鳳山中正預校主持畢業典禮，為國、高中部畢業生代表頒發畢業證書，並頒發績優學生獎狀，恭賀他們順利完成學業、取得佳績，開創新的人生篇章。

4項期許勉勵國、高中部畢業生

梅總長表示，每位家長將孩子送進軍校都需要莫大的勇氣，也對孩子寄予深厚期望。學生能夠順利完成學業，除了自身努力外，更離不開家庭的支持與鼓勵，因此特別感謝所有家屬一路陪伴孩子成長，共同見證現今的榮耀時刻。

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梅總長回顧自身求學歲月，他深刻體會中正預校不僅傳授知識，更培養學生獨立思考與面對困境的能力，不論國、高中部學生未來將開展何種學習旅程，他期許畢業生們將這些寶貴經驗化成軍旅生涯重要養分。

梅總長並以4項期許勉勵畢業生。首先是「不要害怕失敗」，因為挫折與困難是成長過程的一部分，唯有勇於面對，才能培養克服萬難的能力；其次是「不要畏懼挑戰」，面對陌生環境與新知識時，要保持從零開始學習的態度，持續精進自我；第三是「不要迴避責任」，未來身為國軍幹部，肩負的不只是榮譽，更是守護國家與帶領部隊的責任；最後則是「不要忘記初衷」，無論面對何種考驗，都應回想當初選擇軍旅道路的初心，以此作為前進方向。

梅總長並引用輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳提出的「擁抱失敗」及「奔跑哲學」與畢業生共勉。他表示，成功的道路往往伴隨挑戰與磨練，唯有在困境中不斷突破自我，才能淬鍊堅強品格；期許畢業生帶著在預校所培養的堅定意志與熱情，全力以赴迎接人生下一個階段。

最後，梅總長再次感謝師長、隊職官及家長們長期以來的辛勞付出與支持，並勉勵全體畢業生秉持責任與榮譽感，勇敢逐夢，在未來軍旅道路上持續成長茁壯，成為國軍建軍備戰的重要骨幹。

梅總長頒獎表揚成績績優高中部學生。（軍聞社記者林澤廷攝）

梅總長請在場畢業生面向師長、家人，感謝他們的支持，共同見證榮耀時刻。（軍聞社記者林澤廷攝）