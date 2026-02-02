梅總長主持副參謀總長新職介紹 勉厚植防衛戰力

（軍聞社記者蔡枋澐臺北2日電）

國防部參謀總長梅家樹上將2日主持「副參謀總長新職介紹典禮」，期勉在新任副參謀總長陳道輝中將的領導下，整合後勤與資通電能量，穩健推動防衛韌性建構，持續強化建軍備戰工作，厚植整體防衛戰力。

典禮上午於博愛營區舉行，梅總長宣讀布達命令後指出，新任副參謀總長陳道輝中將學、經歷完整，具備豐富的聯參與部隊實務歷練。他指出，當前國軍面臨多元且嚴峻的安全挑戰，後勤與資通電能量是防衛韌性的關鍵支柱，相關工作繁重且具高度專業性，唯有在妥善規劃下，循序推動、務實落實，方能確保各項聯合作戰任務順利遂行；期許全體同仁，在陳副總長的統籌與指導下，各聯參單位能有條不紊推展建軍備戰工作，使國軍戰力更符合當前作戰環境需求。

梅總長進一步強調，國軍真正的嚇阻力量，不僅來自裝備與作戰能力，更根基於優質人力與內部團結。唯有凝聚向心、齊心協力，確實維護作戰安全，才能形成堅實的整體防衛力量，並持續以務實態度推動各項國防事務，打造具高度嚇阻力的精實勁旅。

國防部參謀總長梅家樹上將2日主持副參謀總長陳道輝中將新職介紹典禮。（軍聞社記者蔡枋澐攝）