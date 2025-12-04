梅總長主持後備指揮官任職布達 勉提升整體戰力

（軍聞社記者吳柏融臺北4日電）

參謀總長梅家樹上將4日主持「後備指揮部指揮官任職布達典禮」，期勉全體官兵在新任俞指揮官的領導下，團結一致，奉獻心力，持續提升後備整體戰力。

典禮上午在忠愛營區舉行，梅總長宣讀布達命令後，新任指揮官俞中將宣誓就職；同時，梅總長代表國防部長顧立雄，頒授俞中將「四等雲麾勳章」，肯定其在工作上的卓越付出與貢獻。

梅總長表示，俞中將先後完成國防大學指參學院、戰爭學院等深造教育，並取得政治大學國安與大陸研究碩士學位，曾歷任全動署物力動員管理處處長、陸軍8軍團副指揮官、花防部指揮官及教準部指揮官等重要職務。

梅總長指出，他與俞指揮官過去在地面部隊旅級對抗改革上，有多次研討合作，俞中將展現高度投入，提供大量協助，他深信俞指揮官以其深厚學養與戮力從公精神，一定能讓後備指揮部在穩定中持續成長。

「一個單位最重要的，就是讓整體組織發揮效能。」梅總長指出，過去幾年後備戰力明顯提升，從人員編管、整體任務定位，到軍民整合機制，都經過多次討論與調整，使後備體系角色愈加清楚，功能也更加重要。

梅總長進一步指出，我國防衛力量由3部分構成，「軍事力量、全社會防衛及全政府運作」其中，後備指揮部與全民防衛動員署在後兩項中扮演關鍵的主導角色，社會力量與政府橫向機制在戰時有效運作，重要性不亞於一個作戰區。

「有武器不代表就能打勝仗，真正讓我們立於不敗的，是各位。」梅總長說，許多工作都是從無到有，從原有基礎上突破，這些成果與變化，他都親眼見證，也與眾多同仁共同參與，他特別感謝全動署與後備指揮部的努力，在各自領域發揮所長，讓這些努力都開花結果。

最後，梅總長期勉後備指揮部能在既有良好基礎上持續精進，相信後備體系在各界高度重視下，將成為防衛作戰中不可或缺的關鍵力量。