梅總長主持澎湖後備晉任表揚 肯定傑出貢獻

國防部參謀總長梅家樹上將9日主持澎湖縣後備指揮部「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，表揚後備幹部長期深耕地方、協力國防事務與災害防救工作的卓越貢獻，並誠摯祝賀15位晉任及43位表揚人員。

典禮上午在澎湖縣文化局演藝廳舉行，由梅總長親自為晉任後備袍澤授階，並頒獎表揚「後備楷模」、「優秀幹部」、「工作績優幹部」、「資深幹部」、「卸任幹部」、「績優災防幹部」及「績優新文藝會員」，肯定其在後備整備、政策宣導與地方防救災工作的實質付出；澎湖縣長陳光復亦出席典禮，向長期在基層默默付出的後備幹部表達感謝，並以實際行動支持後備體系發展，展現軍民同心、共同守護澎湖的力量。

梅總長致詞時，首先向與會貴賓、地方後備輔導幹部及寶眷致上新年祝福，並表示能在嶄新的115年來到澎湖，與各界齊聚一堂，他深感榮幸；同時向晉任人員，以及長期在基層投入後備事務、表現卓著而獲得表揚的幹部，表達誠摯感謝與肯定。

梅總長指出，澎湖長期面對嚴峻天候與自然環境挑戰，孕育出堅韌、團結及不畏逆境的精神特質；而後備軍人與輔導幹部平時深耕地方、服務社區，於關鍵時刻挺身而出，協助地方穩定與社會安全，展現後備體系在支撐地方防護與國家安全上的重要角色。

梅總長也感謝澎湖縣政府長期支持後備工作，促進後備體系與地方行政、防救災及民間團體的緊密合作，使後備動員與支援能量持續強化；期勉全體後備幹部秉持「平時造福社會、戰時保衛家園」的精神，持續精進後備戰力，攜手守護澎湖地區安全與社會穩定。

