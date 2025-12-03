梅總長主持陸軍第8、10軍團指揮官任職布達典禮

記者連琳／綜合報導

參謀總長梅家樹上將昨日分別主持「陸軍第8軍團暨第4作戰區指揮官」、「陸軍第10軍團暨第5作戰區指揮官」任職布達典禮，期勉官兵在新任指揮官領導下，齊心協力、相互支援配合，落實防衛作戰計畫，整合三軍兵力，發揮聯合作戰機制，以高戰備、可恃戰力守護國家安全。

8軍團暨第4作戰區指揮官任職布達典禮中，梅總長宣讀布達命令後，由新任指揮官劉中將與原任指揮官廖中將完成印信交接，並於梅總長監誓下宣誓就任；梅總長也代表國防部長顧立雄頒授原任指揮官廖中將四等寶鼎勳章，表揚其任內領導作戰區官兵完成長泰、漢光等重大演訓任務，並在軍民合作、防救災工作中貢獻卓著。

梅總長致詞時指出，新任指揮官劉中將學經歷完整，今年擔任花防部指揮官期間，統籌第2作戰區及第3、4、5作戰區跨區增援兵力，投入花蓮地區防、救災任務，以嚴謹、有序的作為妥善完成各項繁重工作，守護民眾生命財產安全，並期勉第4作戰區官兵在新任劉指揮官的領導下，能夠齊心協力、三軍各部隊持續相互支援配合，共同達成聯合作戰任務、進一步強化國軍可恃戰力。

另一方面，10軍團暨第5作戰區指揮官任職布達典禮在梅總長宣讀布達命令後，新任指揮官邵中將宣誓正式就職。梅總長表示，第5作戰區負責中部要域，在國土防衛作戰中，肩負重大防務，面對敵情威脅，應持續強化戰備整備及聯合作戰訓練，所屬三軍部隊貫徹協同作戰，眾志一心全力以赴，建構堅實戰力，確保家園安全。

梅總長肯定10軍團與機步234旅在「陸勝1號」操演所付出的努力，操演中驗證部隊靈活指揮，以及旅級部隊聯合作戰與指揮管制的效能。梅總長強調，部隊應持續勤訓精練，強化與友軍間的聯繫，朝向「培養基礎戰力、精進三軍戰力、提升聯合戰力」目標大步邁進，並期許在邵指揮官的統合下，第5作戰區全體同仁都能同心協力，互相協調，秉持存誠務實、依法行政的精神，戮力達成各項戰備整備及防災制變任務。

<8軍團原任與新任指揮官交接印信。（軍聞社記者林庭暉攝）

<10軍團新任指揮官邵中將宣誓就職。（軍聞社記者卓以立攝）