梅總長表揚績優督察幹部 勉強化風險管控

（軍聞社記者文仁臺北18日電）

參謀總長梅家樹上將18日於「114年12月份督察會報」頒發督察有功團體及績優監察幹部，感謝督察幹部在各項工作上的努力付出，期勉未來持續強化風險管控作為，確保部隊如期如質推動各項工作。

會議上午在博愛營區舉行，梅總長首先頒發督察有功團體獎金及績優監察幹部人員獎狀，表揚推動督察工作有功以及飛航安績優單位，並轉達國防部長顧立雄嘉勉之意；梅總長表示，督察體系代表著國軍安定的力量，能讓官兵同仁在合於規範的狀況及環境下工作，照顧並保護官兵，讓每位官兵平安來到軍中，也能平安的返家，這是幹部最大的責任。

梅總長強調，在執行各項工作時，看到問題時要即時面對及解決，絕對不要隱匿問題，這是組織文化最重要的概念，督察工作能落實推動，才能確保工作順遂安全，維護部隊免於風險意外。

梅總長也感謝所有幹部同仁在這一年的努力付出，並期勉未來督察幹部能夠與部隊有良性的溝通，自主並有紀律的發現問題，推動各項督察工作，成為替部隊解決問題的安定力量。

梅總長勉勵督察幹部持續落實工作。（軍聞社記者文仁攝）