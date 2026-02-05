梅總長視導馬祖駐軍 肯定辛勞

（軍聞社記者尤昱翔馬祖5日電）

春節將屆，參謀總長梅家樹上將5日赴馬祖防區視導，代表三軍統帥賴清德總統及國防部長顧立雄，慰勉官兵戮力戰備整備，肯定捍衛北疆辛勞，提前向大家祝賀春節愉快。

提醒妥善落實整備 守護國家

梅總長由相關聯參陪同，先後視導亮島、高登島及東莒，聽取駐軍單位任務簡報，了解戰訓成效及防務整備實況，並提出工作指導。梅總長提醒各級幹部，面對嚴峻的敵情環境與區域情勢，應妥善規劃且落實各項戰備整備工作，以審慎的態度，應對各種灰色地帶行動的威脅，守護國家安全。

「現在的付出與堅守，未來將成為了不起的故事。」梅總長對每一位願意赴外離島服役的官兵，感到由衷的敬佩，期許他們傳承前輩們守疆衛土的精神，在同一塊土地奉獻心力，持續守護家園。

梅總長並逐一與官兵握手致意，親切垂詢他們在島上的生活狀況及需求，期勉弟兄們珍惜外離島服役的過程，在共同生活、戰鬥、學習的軍旅生涯中，成就出難忘的回憶。

春節將屆，參謀總長梅家樹上將昨日赴馬祖防區視導，代表三軍統帥賴清德總統及國防部長顧立雄，慰勉官兵戮力戰備、捍衛北疆辛勞，並提前祝賀春節愉快。（軍聞社記者尤昱翔攝）

梅總長由相關聯參陪同，赴馬祖防區視導。（軍聞社記者尤昱翔攝）