梅花愈冷愈開花梅嶺現人潮

梅嶺梅花愈冷愈開花，老梅園現人潮。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／楠西報導

梅花報到，楠西梅嶺即使是非假日已吸引許多遊客上山賞梅，尤其伍龍步道沿線梅花展顏，日日林間林家老梅園成為識途老馬爭相到訪的美麗所在。區公所為了讓賞梅成為雅事，近期將公布接駁相關資訊。

每到寒冷的一月天就會等著梅花盛開的消息，七日有不少車友們集結往梅嶺前進，還有山友也三五成群到梅嶺走訪老梅園，先賭為快梅花盛事，當遊客們看到一樹雪花點點盛開的梅，就如寒冬的陽光照耀般亮眼，忍不住在老梅樹下逗留，在大石頭上賞梅，更可預見今年賞梅季即將展開。

由於每年上梅嶺賞梅的遊客相當多，區公所已與市府交通局等相關單位展開接駁車會勘事宜，希望提早做準備，讓大家可以搭乘公共交通工具上梅嶺賞梅，以免塞車。區長何榮長表示，每年此時節總能吸引不少遊客上山賞梅，而梅花才開一成，連日來已有不少遊客上梅嶺，同時也在寒流中吃上好吃的梅子雞湯暖胃。

七日老梅園區在冬陽下散發著淡淡的梅花香，遊客們歡喜沈浸在如畫的風景中。區公所表示，賞梅季已偷偷展開，而接駁車現勘後，也將於近期公告，預計應由十七日開始的每個週六日，此外，農曆春節也初步考量有接駁服務，至於接駁點所在是由綠柏園到二層坪，相關訊息，會由公共運輸處發布。