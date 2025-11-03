地方中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭人氣景點梅花湖風景區湖光山色，是打卡熱門地點，不過最近竟然有人到上游的私人土地，偷倒重達10噸的處理後的塑膠微粒廢棄物，整片山坡被垃圾覆蓋，畫面怵目驚心，也讓地主氣憤報案，環保局目前也著手調查。

滿山滿谷、五顏六色的，全是塑膠垃圾！這些被粉碎處理過的塑膠碎片，堆成一座小山，原本風景如畫的梅花湖，上游竟然變成垃圾場。整片山坡被10噸塑膠微粒覆蓋，讓地主氣炸了。

地主黃先生：「這應該是有心人士，他把鐵門破壞掉，這是有計畫性的，你看這個數量這麼多，10噸的至少有10台」。

廣告 廣告

梅花湖上方山區淪「塑膠山」 地主怒報案：至少10輛貨車偷倒

研判至少有10輛大型貨車進出傾倒，估計總量達數十噸。（圖／民視新聞）

地主說這塊山坡地是他們的，種了各類水果，而且入口處裝了鐵門，外人根本進不去，但卻發現遭人硬生生撬開！研判至少有10輛大型貨車進出傾倒，估計總量達數十噸。由於地點位於梅花湖上游，又鄰近冬山鄉大進休閒農業區和小埤湖，讓當地居民很擔心廢棄物，會造成土壤汙染。

宜蘭縣環保局稽查科長胡璧輝：「是否可以調閱到相關的影像來做追查，那如果有查獲行為人的話，將會依廢清法辦理，比較嚴重的情節的話，那它違反了就是廢棄物清理法，第46條的規定，可處一年到三年有期徒刑，那另外如果他是偏向一般廢棄物的形態，處分金額是1200到6000元」。

梅花湖上方山區淪「塑膠山」 地主怒報案：至少10輛貨車偷倒

保局將會擴大範圍，調閱周邊監視器。（圖／民視新聞）

或許就是看準入口處沒監視器，偷倒者囂張為所欲為，不過環保局將會擴大範圍，找出周邊監視器，揪出究竟是誰這麼可惡，把好山好水變成垃圾堆。

原文出處：梅花湖上方山區淪「塑膠山」 地主怒報案：至少10輛貨車偷倒

更多民視新聞報導

他去歐洲出差！海關一看「隨身平安符」嚇壞

鴻海：持續推動醫療機器人 減輕護理長照工作負擔

家庭起口角溺死2女 陸配母判刑16年半

