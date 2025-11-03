梅花湖上游遭倒大量廢棄物 宜蘭環保局追查來源

黃姓地主指出廢棄物數量，「以這樣子體積換算來講，這裡至少有十車以上。」

跟著黃先生的腳步，進入他位在冬山鄉梅花湖上游的農業土地，發現被傾倒大量的廢棄物。地主黃先生說道，「這個應該是有心人士，他把那個鐵門破壞掉然後逕行進來。」

遭人闖入偷倒疑似事業廢棄物，佔地相當廣，造成地主無法耕作，地方也憂心，如果大雨沖刷，會污染下游的梅花湖。

宜蘭縣環保局稽查科科長胡璧輝表示，「我們會依現場是否可以查獲個資，或者是周邊監視器是否可以調閱到相關的影像來做追查。」

不過，宜蘭近年時常發生這類偷倒廢棄物或廢棄土方的問題，地方力促縣政府加速建設電子圍籬，縣府則預計明（2026）年架設，監控廢棄物或廢棄土方運輸車輛。

而在高雄，也發生偷丟廢棄物事件。

摩托車腳踏板前載著麻布袋，騎車的陳姓男子行跡鬼祟，沒多久就麻布袋丟入鳳山溪。由於高雄曾發生過婦女連續被棄屍案，讓目擊民眾有所警覺，立刻報警。

「要注意喔，石綿瓦啦。」

警消不敢大意，將漂浮在水面上的麻布袋撈起，發現裡頭都是含有石綿瓦等物品的營建廢棄物。

高市成功派出所副所長林弘明指出，「確認內容物均為營建廢棄物及石綿瓦等物品，警方立即調閱周邊監視器，查緝行為人陳姓男子到案說明。」

男子將2年前家中裝潢的廢棄物，偷倒鳳山溪，訊後被依違反廢清法送辦；環保局提醒，石綿瓦屬於有害事業廢棄物，吸入肺部不易排出，亂丟的話可處6萬到1千萬元罰鍰。民眾若有清理需求可向環保局提出申請。