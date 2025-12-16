梅花湖大減8萬人次 宜蘭擬搬「情人節」救老牌觀光景點

生態綠舟近年雖推動夜間開放、夜航體驗。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉兩大指標景區生態綠舟與梅花湖，近年遊客人次明顯下滑，統計顯示，生態綠舟比較前年減少近1萬6千人；梅花湖則大幅減少近8萬人。為扭轉頹勢，縣府提出多元振興策略，除升級硬體、活化水域遊憩，也評估將「情人節」移師梅花湖舉辦，帶動人潮回流。

生態綠舟結合冬山河水域、自然生態與環境教育，是鄰近冬山車站的重要遊憩場域。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

縣府工旅處指出，生態綠舟結合冬山河水域、自然生態與環境教育，是鄰近冬山車站的重要遊憩場域，近年雖推動夜間開放、夜航體驗，仍受疫後國人出國旅遊熱潮影響，人次尚未回升。未來將持續優化無障礙設施、公廁及充電樁等基礎建設，並結合夜間水域活動，延長遊客停留時間。

梅花湖則是冬山鄉最具代表性的老牌景點，環湖步道與湖光山色深受遊客喜愛。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

梅花湖則是冬山鄉最具代表性的老牌景點，環湖步道與湖光山色深受遊客喜愛，但設施老化、人車動線混雜問題逐漸浮現，加上旅遊型態轉變，導致遊客停留時間縮短。工旅處已著手檢討園區動線與設施更新，並規劃優化電動遊船導覽，結合說故事體驗，提升搭乘率與消費動能。

針對遊客下滑原因，縣府分析，疫後國際旅遊復甦、國人出國比例提高，加上0403花蓮地震影響東部旅遊信心，皆衝擊宜蘭觀光表現；同時，國內旅遊偏好逐漸轉向親子、水域活動與自行車路線，傳統景區若未持續創新，吸引力容易下降。

為刺激觀光，縣府提出「活動加值」策略，評估將具20多年歷史的「宜蘭情人節」移師梅花湖辦理，透過燈飾布置、音樂晚會、市集與街頭藝人演出，營造浪漫氛圍，複製過往成功吸客經驗。同時也評估將蘭陽星空賞螢季納入冬山景區，強化夜間經濟。

此外，縣府也推動冬山河流域觀光整合，串聯梅花湖、生態綠舟、水火同源、新寮瀑布等景點，結合旅行社推出主題遊程，並評估以促參模式引進民間資源，為景區注入創意與資金。縣府強調，將透過硬體升級、活動創新與公私協力，重現冬山景區魅力，帶動觀光人潮回溫。

